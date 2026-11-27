به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، سیدعلی حسینی رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان ملارد روز پنجشنبه ۵ آذرماه به همراه جمعی از رؤسای ادارات شهرستان با سرهنگ پاسدار عباس زورمند، فرمانده سپاه ملارد دیدار و درباره راهکارهای تقویت همکاری‌های مشترک و بهره‌گیری از ظرفیت دستگاه‌های اجرایی در مسیر خدمت‌رسانی به شهروندان گفت‌وگو کرد.

او در این دیدار با تأکید بر ضرورت هم‌افزایی و تعامل سازنده میان دستگاه‌های اجرایی اظهار کرد: همکاری و هماهنگی مجموعه‌های اجرایی و نهادهای انقلابی می‌تواند نقش مؤثری در رفع مسائل و مشکلات مردم و ارتقای کیفیت خدمات‌رسانی داشته باشد.

حسینی افزود: خدمت‌رسانی جهادی، مسئولانه و بی‌منت به مردم باید در اولویت برنامه‌های دستگاه‌های اجرایی قرار گیرد و تحقق این مهم در گرو همدلی، همراهی و استفاده از ظرفیت‌های مشترک است.

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