به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، سیدمجتبی امیرحسینی، صبح امروز هفتم آذرماه ۱۴۰۵اظهار کرد: تشکیل تشکل حرفه‌ای صنایع‌دستی را اقدامی راهبردی در راستای ساماندهی و تقویت جایگاه اقتصادی صنعتگران این خطه توصیف کرد.

او با اشاره به اهمیت مشارکت فعالان این حوزه در برگزاری انتخابات و تعیین سرنوشت صنفی خود افزود: شکل‌گیری این تشکل، اتفاقی ارزشمند در مسیر انسجام‌بخشی به جامعه صنایع‌دستی استان و فراهم شدن زمینه مشارکت مؤثرتر فعالان این حوزه در پیگیری مسائل حرفه‌ای و صنفی است.

امیرحسینی با تأکید بر لزوم یکپارچگی در مطالبه‌گری تصریح کرد: باور دارم بسیاری از موضوعات و دغدغه‌های این حوزه، زمانی بهتر و مؤثرتر به نتیجه می‌رسند که با صدای واحد، انسجام بیشتر و از طریق یک ساختار منتخب و مورد اعتماد دنبال شوند.

مدیرکل میراث‌فرهنگی استان در بخش دیگری از سخنان خود ضمن قدردانی از زحمات معاونت صنایع‌دستی و هیئت مؤسس افزود: اعضای منتخب هیئت‌مدیره، برخاسته از رأی و اعتماد فعالان صنایع‌دستی استان هستند و انتظار می‌رود در چارچوب اساسنامه و اختیارات قانونی تشکل، نمایندگی مطالبات حرفه‌ای و صنفی این جامعه را به شایستگی بر عهده بگیرند.

او کارکرد اصلی این تشکل را تعامل دوسویه و نظام‌مند با دستگاه‌های اجرایی خواند و گفت: بی تردید، تجمیع نظرات، پیگیری مسائل مشترک و تعامل منسجم با دستگاه‌های اجرایی، از مهم‌ترین کارکردهایی است که می‌توان از این تشکل انتظار داشت.

این مقام مسئول با تأکید بر رویکرد حمایتی اداره‌کل متبوعش ادامه داد: نگاه ما در اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان، تقویت تعامل با این تشکل و فراهم کردن زمینه مشارکت واقعی فعالان صنایع‌دستی در پیشبرد برنامه‌ها و تصمیمات مرتبط با این حوزه است.

امیرحسینی ابراز امیدواری کرد:انتظار دارم هیئت‌مدیره منتخب به رابطی مطمئن، مؤثر و پاسخ‌گو میان فعالان صنایع‌دستی، این اداره‌کل و سایر دستگاه‌های اجرایی مرتبط تبدیل شود و بتواند با شناخت دقیق مسائل، پیگیری مستمر و ارائه پیشنهادهای کارشناسی، در رفع موانع و بهبود شرایط فعالیت این جامعه نقش‌آفرینی کند.

مدیرکل میراث‌فرهنگی استان در پایان خاطرنشان کرد:طبیعتاً این همکاری در کنار مسئولیت‌ها و وظایف قانونی هر یک از دستگاه‌ها معنا پیدا می‌کند و اداره‌کل نیز در جایگاه متولی قانونی حوزه میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، حمایت و همکاری لازم را در چارچوب اختیارات و مأموریت‌های خود دنبال خواهد کرد.

او در انتها ابراز امیدواری کرد که با استقرار این تشکل، فصل جدیدی از همدلی برای توسعه بازار فروش، حمایت عملی از هنرمندان و افزایش سهم صنایع‌دستی در اقتصاد استان و معرفی بیش‌ازپیش هویت فرهنگی کهگیلویه و بویراحمد آغاز شود.

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