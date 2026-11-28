به گزارش خبرنگار میراث آریا، جلیل جباری عصر جمعه ۶ آذرماه ۱۴۰۵ در رویداد فرهنگی‌گردشگری سون باهار، ضمن گرامیداشت هفته بسیج، گفت: این رویداد با هدف معرفی ظرفیت‌ها و قابلیت‌های گردشگری و جلب توجه رسانه‌ها و سرمایه‌گذاران به حوزه گردشگری گرمی در این شهرستان برگزار شد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اردبیل با اشاره به اینکه رویداد محوری در حوزه گردشگری یک اصل برای رونق این صنعت است، افزود: فعالیت‌های مختلفی را در شهرستان گرمی برای توسعه گردشگری این منطقه پیگیری می‌کنیم که از آن جمله می‌توان به شروع مطالعات ایجاد باغ موزه اشاره کرد که با هدف ایجاد یک مرکز فرهنگی و تحریک سفر به سمت شهرستان گرمی ایجاد می‌شود.

او تاکید کرد: برگزاری همایش معرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری شهرستان گرمی در بهار ۱۴۰۶ و تسهیل شرایط برای حضور سرمایه‌گذاران با ارائه مشوق‌های متعدد از دیگر اقداماتی است که با هماهنگی فرمانداری گرمی و ادارات شهرستان در حال پیگیری است.

جباری با اشاره به اینکه توسعه صنعت گردشگری نیازمند توسعه تاسیسات گردشگری و اقامتی در این شهرستان است، ادامه داد: دولت به عنوان وظیفه خود، تامین زیرساخت‌ها برای پروژه‌ها و مناطق گردشگری را مد نظر دارد و تلاش می‌کنیم زیرساخت‌های مورد نیاز برای توسعه تاسیسات گردشگری را فراهم کنیم.

مدیرکل میراث‌فرهنگی استان اردبیل ضمن تاکید بر این نکته که برگزاری چنین جشنواره‌هایی در ایجاد شور و نشاط اجتماعی، احیای آداب و رسوم و معرفی محصولات بومی تاثیر گذار است، تصریح کرد: با دستور استاندار اردبیل، کارگروه ویژه اطلاع‌رسانی و معرفی ظرفیت‌های گردشگری استان تشکیل می‌شود تا بتوانیم قابلیت‌های گردشگری استان را در سطح ملی و بین‌المللی معرفی کنیم.

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