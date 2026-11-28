به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، یاسر قندهاری روز شنبه ۷ آذرماه ۱۴۰۵ درخصوص اجرای بازدیدهای نظارتی از واحدهای گردشگری استان، گفت: کارشناسان نظارت معاونت گردشگری استان در ادامه بازدیدهای نظارتی از تأسیسات گردشگری شهرستان گرگان، نحوه ارائه خدمات، پروانه‌های بهره‌برداری، نرخ‌نامه‌ها و وضعیت بهداشتی تعدادی از واحدهای اقامتی و پذیرایی را بررسی کردند.

معاون گردشگری اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی گلستان افزود: در جریان این بازدید، به مسئولان واحدهایی که نواقصی داشتند، تذکرات و توصیه‌های لازم برای رفع آن‌ها ارائه شد.

او با قدردانی از تلاش فعالان حوزه گردشگری استان در ارائه خدمات به مسافران و گردشگران گفت: کارشناسان معاونت گردشگری بازدیدهای نظارتی از تأسیسات گردشگری را هم به‌صورت مستقل و هم در قالب بازدیدهای مشترک با دستگاه‌های عضو ستاد اجرایی خدمات سفر استان انجام می‌دهند. این بازدیدها با هدف ارتقای کیفیت خدمات و پیگیری رفع نواقص ادامه دارد.

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