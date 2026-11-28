به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، سیدعلی حسینی، رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان ملارد روز شنبه ۷ آذرماه گفت: دوره آموزش گلیم‌بافی با هدف احیا و ترویج هنر اصیل گلیم‌بافی، انتقال مهارت‌های بومی و فراهم‌کردن زمینه یادگیری و اشتغال در حوزه صنایع‌دستی، در محل اداره میراث‌فرهنگی شهرستان ملارد برگزار شد.

وی افزود: برگزاری دوره‌های آموزشی رایگان، فرصتی برای شناسایی استعدادها، ارتقای مهارت‌های علاقه‌مندان و گسترش فعالیت‌های تولیدی در حوزه صنایع‌دستی است.

حسینی با اشاره به حمایت از هنرجویان این رشته اظهار کرد: در پایان دوره و پس از طی مراحل آموزشی و ارزیابی، به شرکت‌کنندگان گواهینامه آموزشی اعطا خواهد شد.

وی تأکید کرد: توسعه آموزش‌های مهارتی و حمایت از علاقه‌مندان به هنرهای سنتی از جمله برنامه‌های اداره میراث‌فرهنگی شهرستان ملارد برای حفظ وتداوم هنرهای بومی است.

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