به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، پوریا علیمردانی مدیرعامل سازمان حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری تهران با اشاره به برنامه‌های شهرداری تهران برای توسعه استفاده از موتورسیکلت‌های برقی، اظهار کرد: برنامه ما در این حوزه، برقی‌سازی موتورسیکلت‌ها از طریق ایجاد شبکه سوآپ و ارائه تسهیلات است که در حال حاضر نیز ارائه تسهیلات از مسیرهای مختلف آغاز شده است.

او افزود: در این زمینه تلاش می‌کنیم از ظرفیت موتورسیکلت‌های مورد استفاده در حوزه دلیوری و شرکت‌های فعال در این بخش استفاده کنیم تا ناوگان این شرکت‌ها که بیشترین میزان تردد را در سطح شهر دارند، به تدریج برقی شوند.

علیمردانی ادامه داد: در حال حاضر، برنامه‌ای برای برقی‌سازی ۵۰ هزار دستگاه موتورسیکلت در معاونت حمل‌ونقل شهرداری تهران در دست بررسی و پیگیری است که شامل دو بسته ۲۰ هزار دستگاهی و ۳۰ هزار دستگاهی می‌شود. اجرای این برنامه از طریق اعطای وام، ارائه تسهیلات و همچنین با کمک و همکاری سایر ارگان‌های دولتی دنبال می‌شود.

مدیرعامل سازمان حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری تهران در پایان، خاطرنشان کرد: تسهیلات مربوط به برقی‌سازی موتورسیکلت‌ها در حال ارائه است و برنامه‌ریزی شده است تا پایان سال این طرح به مرحله اجرا و تحقق برسد.

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