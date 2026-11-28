به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، حسین محمودی امروز شنبه ۷ آذرماه ۱۴۰۵ در نشست صمیمی و مشترک با رئیس جهاد دانشگاهی استان مرکزی، بر ضرورت تقویت تعاملات بین‌بخشی و استفاده از ظرفیت‌های علمی و تخصصی این نهاد در مسیر توسعه و ارتقای حوزه‌های میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی تأکید کرد.

مدیرکل میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی استان مرکزی افزود: بهره‌گیری از دانش روز، مطالعات علمی و پژوهش‌های کاربردی می‌تواند نقش مؤثری در شناسایی فرصت‌ها، رفع چالش‌ها و تدوین برنامه‌های هدفمند برای صیانت و بهره‌برداری اصولی از ظرفیت‌های میراثی و گردشگری استان داشته باشد.

او با اشاره به توانمندی‌های علمی و تخصصی جهاد دانشگاهی تصریح کرد: این مجموعه به‌عنوان نهادی برخوردار از ظرفیت‌های پژوهشی، آموزشی و فناورانه، می‌تواند یکی از بازوهای مؤثر اداره‌کل در اجرای برنامه‌های توسعه‌ای و ارتقای کیفیت فعالیت‌ها در سه حوزه مأموریتی باشد.

محمودی همچنین توسعه آموزش‌های تخصصی و مهارتی، برگزاری دوره‌های کاربردی برای فعالان گردشگری و صنایع‌دستی، انجام طرح‌های مطالعاتی و پژوهشی، مستندسازی ظرفیت‌های فرهنگی و تاریخی و طراحی برنامه‌های مشترک آموزشی و تحقیقاتی را از جمله زمینه‌های قابل پیگیری در همکاری دو مجموعه عنوان کرد.

مدیرکل میراث فرهنگی استان مرکزی خاطرنشان کرد: تقویت ارتباط میان دستگاه‌های اجرایی و مراکز علمی و پژوهشی، زمینه‌ساز ارتقای کیفیت خدمات، توانمندسازی نیروی انسانی، افزایش بهره‌وری و فراهم شدن فضای مناسب برای توسعه پایدار گردشگری و صیانت از میراث فرهنگی استان خواهد بود.

او در پایان ابراز امیدواری کرد با گسترش تعاملات و تعریف برنامه‌های مشترک و عملیاتی میان دو مجموعه، بتوان از ظرفیت‌های علمی و اجرایی جهاد دانشگاهی در راستای تحقق اهداف توسعه‌ای استان و معرفی هرچه بهتر داشته‌های تاریخی، فرهنگی و گردشگری استان مرکزی بهره گرفت.



انتهای پیام/