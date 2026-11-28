به گزارش خبرنگار میراث آریا، کامران شجاعی روز شنبه ۷ آذر ماه ۱۴۰۵ در خصوص اقدامات نظارتی در حوزه گردشگری شهرستان مهدیشهر اظهار کرد: در راستای صیانت از امنیت گردشگران و ایجاد نظم در ساختار خدمات‌رسانی گردشگری، تیم‌های نظارتی و پایش میدانی اداره میراث فرهنگی مهدشهر طی سال جاری، فعالیت‌های گسترده‌ای را برای شناسایی اماکن اقامتی خارج از چرخه قانونی انجام داده‌اند.

رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان مهدیشهر با اشاره به نتایج این پایش‌ها افزود: در جریان بازرسی‌های مستمر و نظارت بر واحدهای اقامتی، بیش از ۳۰ واحد غیرمجاز شناسایی شده است که با توجه به عدم رعایت ضوابط قانونی و عدم اخذ مجوزهای لازم، پرونده این اماکن جهت برخورد قانونی و ممانعت از ادامه فعالیت‌های غیرقانونی، به مراجع قضایی و امنیتی ارجاع شده است.

او تصریح کرد: هدف از این اقدامات، پاکسازی حوزه گردشگری از فعالیت‌های بی‌کیفیت است تا رضایت و امنیت مسافران در شهرستان مهدیشهر تضمین شود.

شجاعی با تأکید بر اینکه اداره میراث فرهنگی نه تنها به دنبال برخورد با تخلفات است، بلکه همزمان با رویکردی حمایتی، آماده است تا از فعالان این حوزه حمایت کند، تشریح کرد: ما با آمادگی کامل جهت ارائه مشاوره‌های فنی و کارشناسی به صاحبان سرمایه‌گذاران، از تمامی واحدها دعوت می‌کنیم تا با بهره‌گیری از این ظرفیت، مسیر تبدیل شدن به واحدهای رسمی و استاندارد را طی کنند و با دریافت مجوزهای لازم، از تسهیلات و حمایت‌های دولتی در راستای توسعه اقامتگاه‌های قانونی بهره‌مند شوند.

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