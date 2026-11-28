به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، رضا دانش‌زاده، روز پنجشنبه ۵آذر۱۴۰۵ در نشست تبیین برنامه‌های یک‌ساله معاونت میراث‌فرهنگی استان مازندران که با حضور رؤسای ادارات میراث‌فرهنگی شهرستان‌های چالوس، نوشهر، کلاردشت و عباس‌آباد، در دفتر نمایندگی غرب اداره‌کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی مازندران برگزار شد، برنامه‌ها، اولویت‌ها و اهداف یک‌ساله معاونت میراث‌فرهنگی در حوزه‌های حفاظت، مرمت، ساماندهی، مستندسازی و صیانت از آثار و بناهای تاریخی، موزه‌ها و محوطه‌های فرهنگی مورد تبیین و بررسی قرار داد.

معاون میراث‌فرهنگی مازندران همچنین بر ضرورت هماهنگی و تعامل مستمر میان معاونت میراث‌فرهنگی و ادارات شهرستان‌ها، پیگیری مؤثر برنامه‌های اجرایی، شناسایی ظرفیت‌ها و رفع چالش‌های موجود در حوزه حفاظت از میراث تاریخی و فرهنگی غرب استان تأکید شد.

دانش‌زاده خاطرنشان کرد: این نشست با هدف ایجاد وحدت رویه، ارتقای عملکرد تخصصی و تقویت برنامه‌ریزی عملیاتی در راستای حفاظت پایدار از میراث‌فرهنگی استان مازندران برگزار شد.

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