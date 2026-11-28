به‌گزارش خبرنگار میراث آریا، مرتضی صفری، با اشاره به ثبت رسمی رویداد گردشگری «میاندوآب؛ شهر دوچرخه» در تقویم ملی رویدادهای گردشگری کشور اظهار کرد: این امر نشان‌دهنده ظرفیت‌های بالقوه میاندوآب در حوزه گردشگری اکوتوریسم و ورزشی در منطقه است که می‌تواند نقش مهمی در اقتصاد بومی ایفا کند.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی آذربایجان غربی افزود: همایش دوچرخه‌سواری در میاندوآب در چند سال گذشته برگزار شده که با استقبال مردمی همراه بوده است و همین اقبال مردمی به دوچرخه‌سواری در این شهر، میاندوآب را به شهری ایده‌آل برای توسعه گردشگری ورزشی از جمله دوچرخه‌سواری تبدیل کرده است.

او ادامه داد: ثبت این رویداد در فهرست ملی، نه تنها مسیر را برای جذب گردشگران داخلی و خارجی هموار می‌کند، بلکه می‌تواند با هم‌افزایی میان بخش‌های میراث‌فرهنگی و ورزش، به بازشناسی ظرفیت‌های گردشگری آذربایجان غربی و تقویت برندینگ شهری میاندوآب کمک شایانی کند.

یادآور می‌شود: در آیین رسمی رونمایی از این گواهی‌نامه علی احمدی، نماینده مردم میاندوآب، باروق و چهاربرج در مجلس، رسول ملکی، معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان و جمعی دیگر از مسئولان حضور داشتند.

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