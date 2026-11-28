به گزارش میراث آریا، بر اساس هشدار سطح زرد شماره ۶ اداره کل هواشناسی استان تهران، از شنبه ۷ تا دوشنبه ۹ آذرماه، پایداری نسبی جو وعدم وزش باد قابل ملاحظه، به‌ویژه در ساعات شب تا ابتدای روز بعد در نواحی پرتردد شهری، پیش‌بینی می‌شود.

بر اساس این هشدار، افزایش غلظت آلاینده‌های جوی، به‌ویژه ذرات معلق با قطر کمتر از ۲.۵ میکرون (PM۲.۵)، مخاطره اصلی این شرایط جوی است.

منطقه اثر این سامانه، به‌ویژه مناطق مرکزی و جنوبی تهران اعلام شده است. با توجه به پایداری نسبی جو و نبود وزش باد قابل ملاحظه، در روزهای یادشده به‌ویژه در ساعات عصر و شب تا اوایل صبح روز بعد، افزایش آلاینده‌های جوی در این مناطق پیش‌بینی می‌شود. همچنین در بعضی ساعات، هوای ناسالم برای تمام گروه‌ها در نواحی پرتردد مناطق مرکزی و جنوبی شهر تهران و افزایش غبار محلی و گاهی کاهش دید افقی دور از انتظار نیست.

اداره کل هواشناسی استان تهران در توصیه‌های این هشدار بر کاهش ترددهای غیرضروری، به‌ویژه برای کودکان، سالمندان و افراد دارای بیماری‌های قلبی و تنفسی در مناطق پرتردد شهری تأکید کرده است.

همچنین توصیه شده است در ساعات اوج انباشت آلاینده‌ها، حتی‌الامکان از ناوگان عمومی حمل‌ونقل و به‌ویژه از سوزاندن پسماندها، شاخ‌وبرگ و بقایای کشاورزی خودداری شود.

انتهای پیام/