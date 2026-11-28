به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، ولی تیموری، مشاور وزیر و مدیرکل دفتر مطالعات، آموزش و برنامه‌ریزی گردشگری، در این نشست با اشاره به ضرورت بازتعریف جایگاه فرهنگ و اخلاق در نظام توسعه گردشگری کشور گفت: گردشگری امروز، پدیده‌ای چندبعدی با ابعاد فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و حقوقی به شمار می رود و مستلزم توجه هم‌زمان به حقوق و مسئولیت‌های متقابل گردشگران، جوامع میزبان و فعالان این حوزه است.

او با تاکید بر ضرورت فعال‌سازی مجدد موضوع فرهنگ و اخلاق گردشگری در سطح ملی افزود: «سند جامع فرهنگ و اخلاق در گردشگری» باید ضمن بهره‌گیری از اسناد بالادستی، تجربیات موجود کشور و اقتضائات فرهنگی، اجتماعی و تاریخی مناطق مختلف، از سطح یک متن نظری و توصیه‌ای فراتر رود و با تعیین مخاطبان، نقش دستگاه‌ها، نحوه تقسیم کار و سازوکارهای پیگیری و اجرا، به چارچوبی قابل تحقق تبدیل شود.

به گفته تیموری «سند جامع فرهنگ و اخلاق در گردشگری» باید به‌عنوان سندی مرجع برای تبیین ارزش‌ها، اصول، حقوق و مسئولیت‌های ذی‌نفعان و جهت‌دهی به سیاست‌ها و اقدامات فرهنگی و اخلاقی گردشگری کشور تدوین شود؛ سندی که ضمن اتکا به اسناد بالادستی و تجربیات ملی، زمینه همگرایی نهادی و مشارکت اجتماعی را فراهم کرده و اصول و ارزش‌های فرهنگی و اخلاقی را به رفتارها و عملکردهای قابل مشاهده در عرصه گردشگری تبدیل کند.

او خاطرنشان کرد: تدوین این سند، گامی راهبردی در مسیر تحقق گردشگری هویت‌محور، اخلاق‌مدار و پایدار و ارتقای جایگاه فرهنگ به‌عنوان یکی از ارکان بنیادین توسعه گردشگری کشور به شمار می‌رود.

در این نشست که با حضور نمایندگان شورای‌عالی انقلاب فرهنگی، شورای فرهنگ کشور، معاونت فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سازمان صدا و سیما، شورای عالی استان‌ها، بنیاد ایران‌شناسی و سایر نهادها و صاحب‌نظران مرتبط برگزار شد، ضرورت تدوین سندی جامع، بومی و متناسب با الگوی ایرانی ـ اسلامی و تنوع فرهنگی مناطق کشور مورد تأکید قرار گرفت.

بر اساس این گزارش، حکمرانی اخلاقی، تبیین حقوق و مسئولیت‌های متقابل میزبان و مهمان، اخلاق حرفه‌ای فعالان گردشگری، مشارکت جوامع محلی و تشکل‌های تخصصی، آموزش و ترویج فرهنگ گردشگری و بهره‌گیری از ظرفیت رسانه‌ها از دیگر محورهای مطرح شده در نشست تدوین «سند جامع فرهنگ و اخلاق در گردشگری» بود.

در این نشست همچنین، ضرورت تفکیک جایگاه سند از قوانین و استانداردهای حرفه‌ای و پیش‌بینی پیوندهای حقوقی و اجرایی لازم برای تحقق مفاد آن مطرح شد و بهره‌گیری از مطالعات تطبیقی و میدانی، تجربیات موفق استان‌ها، ظرفیت رسانه ملی و مشارکت سازمان‌های مردم‌نهاد و توجه به منافع اقتصادی جوامع محلی، حمایت از تولیدات بومی و صنایع دستی و نقش‌آفرینی مؤثر تشکل‌های تخصصی در تدوین سند مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

ضرورت بازنگری در ساختار همکاری‌های میان‌دستگاهی، ایجاد سازوکار مشخص برای تقسیم کار و هماهنگی نهادی، تدوین نقشه راه آموزش و ترویج فرهنگ گردشگری از دیگر موضوعات مطرح شده در این نشست بود.

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