به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، نشست تخصصی «فن‌شناسی و آسیب‌شناسی پارچه زریفت و معرفی دستگاه خانگی‌سازی زریفت» در راستای اجرای برنامه‌های هفته پژوهش و فناوری توسط گروه هنرهای ملی پژوهشگاه میراث‌فرهنگی و گردشگری، با همکاری گروه طراحی پارچه و لباس و معاونت فناوری و پژوهشی دانشگاه علم و فرهنگ برگزار شد.

این نشست، به ارائه پژوهشی با عنوان «فن‌شناسی و آسیب‌شناسی پارچه لیلی و مجنون دوره صفوی» اختصاص داشت.

در این پژوهش، یکی از منسوجات نفیس محفوظ در موزه جرج واشینگتن با شماره ۳۰۳۰۰ بررسی شد. این پارچه با نقش لیلی، مجنون، حیوانات و عناصر گیاهی، به غیاث‌الدین نقشبند منسوب است و با استفاده از ابریشم و گلابتون بافته شده است. نتایج بررسی‌ها نشان داد که اثر با دستگاه زری‌بافی گوشواره‌کِشی، به شیوه ترکیبی دارایی- اطلسی و با ساختاری دولایه تولید شده است. از مهم‌ترین آسیب‌های آن می‌توان به از بین رفتن الیاف فلزی، ریزش تار و پود و محو شدن بخش‌هایی از نقوش اشاره کرد.

در پایان این نشست، بر اهمیت شناخت ساختار بافت در حفاظت و مرمت منسوجات تاریخی و ضرورت آموزش تکنیک‌های بافت سنتی به مرمت‌گران تأکید شد زیرا آشنایی با شیوه‌های بافت تاریخی می‌تواند نقش مهمی در مستندسازی، آسیب‌شناسی و حفاظت اصولی از این آثار داشته باشد.

این پژوهش توسط زهرا تقدس‌نژاد، روح‌الله دهقانی و عبدالعلی نعیمایی‌عالی از پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری انجام شده است.

دستگاه سنتی زری‌بافی با ابعاد تقریبی ۵×۴×۴ متر، فضای زیادی اشغال می‌کند و به همین دلیل استفاده از آن معمولاً به کارگاه‌های تخصصی محدود است. این محدودیت، دسترسی علاقه‌مندان به زری‌بافی را دشوار کرده و ضرورت طراحی دستگاهی کوچک‌تر را افزایش داده است؛ به‌ویژه آنکه با وجود قدمت بیش از دوهزارساله این هنر در ایران، ساختار دستگاه‌های بافندگی در طول زمان تغییر چندانی نکرده بود.

در نمونه جدید، طول دستگاه به ۲ متر و ۳۰ سانتی‌متر و ارتفاع آن به کمتر از ۳ متر کاهش یافته است. همچنین با به‌کارگیری چرخ، سیم، فنر و پدال، تنظیم کشش نخ تار آسان‌تر شده و نصب دستگاه ژاکارد امکان بافت یک‌نفره را فراهم کرده است. با حذف شلیت نیز عرض دستگاه به حدود ۱ متر و ۲۰ سانتی‌متر رسیده است. این طرح با هدف فراهم کردن امکان استفاده از دستگاه در فضاهای کوچک‌تر و گسترش دسترسی به هنر زری‌بافی دنبال می‌شود.

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