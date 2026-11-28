به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، رحمت قربانی پنجشنبه ۵آذر ۱۴۰۵ با اشاره به اهمیت معرفی و ترویج هنرهای سنتی و صنایع‌دستی در میان نسل جوان، گفت: بهره‌گیری از ظرفیت‌های هنر بومی در آموزش‌های مهارتی، زمینه مناسبی برای آشنایی هنرجویان با هویت فرهنگی و هنری منطقه و بازآفرینی این هنرها در قالب محصولات خلاقانه و کاربردی فراهم می‌کند.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان قائمشهر، افزود: این نمایشگاه با محوریت رشته طراحی و دوخت لباس برگزار شده و هنرجویان در کنار فراگیری مهارت‌های تخصصی طراحی، الگوسازی و دوخت، در قالب آموزش‌های فوق‌برنامه با الهام از نقوش، طرح‌ها و جلوه‌های بصری هنرهای سنتی و صنایع‌دستی مازندران، به طراحی و تولید اکسسوری‌ها و محصولات تزئینی مرتبط با پوشاک می‌پردازند.

او با بیان اینکه تلفیق هنرهای اصیل بومی با دانش و رویکردهای نوین طراحی می‌تواند به خلق محصولات متناسب با نیاز و سلیقه روز جامعه منجر شود، اظهار کرد: این رویکرد علاوه بر تقویت خلاقیت و مهارت هنرجویان، نقش مؤثری در حفظ، احیا و معرفی هنرهای بومی و ایجاد زمینه‌های جدید برای اشتغال در حوزه صنایع‌دستی و طراحی لباس دارد.

قربانی ادامه داد: توسعه ارتباط میان مجموعه‌های آموزشی و حوزه صنایع‌دستی، فرصت ارزشمندی برای تربیت نسل جدیدی از هنرمندان و طراحان خلاق و بهره‌گیری از ظرفیت هنرهای سنتی در عرصه‌های نوین تولید و بازار فراهم می‌کند.

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