به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، در این رزمایش، سعید پالیز به نمایندگی از اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان تهران حضور یافت و در راستای ارتباط مستقیم با شهروندان، پاسخگویی به مطالبات و پیگیری مسائل و درخواست‌های مردمی در حوزه مأموریت‌های این اداره‌کل مشارکت کرد.

سردار حسن‌زاده، فرمانده سپاه محمد رسول‌الله(ص) تهران بزرگ، در این رزمایش با اشاره به رویکردهای اصلی بسیج در عرصه خدمت‌رسانی و مقاومت اظهار کرد: بسیج در کنار ایستادگی در برابر دشمنان اسلام، انقلاب و میهن، خدمت بی‌منت به مردم، محرومیت‌زدایی و رسیدگی به نیازمندان را از مأموریت‌های اساسی خود می‌داند.

او همچنین با اشاره به پیام مقام معظم رهبری به مناسبت هفته بسیج، بر ضرورت تمرکز فعالیت‌ها و برنامه‌های بسیج در دو عرصه خدمت‌رسانی به مردم و ایستادگی در برابر دشمنان تأکید کرد.

بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، میزهای خدمت جهادی با هدف تسهیل دسترسی مردم به خدمات دستگاه‌های اجرایی، رسیدگی به مسائل محلات و تقویت ارتباط مسئولان با شهروندان، در محلات جنوب تهران تا پایان سال ادامه خواهد داشت.

انتهای پیام/