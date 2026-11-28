به‌گزارش میراث‌آریا، پنجره واحد خدمات هوشمند شرکت ملی گاز ایران به نشانی my. nigc. ir در دسترس مشترکان قرار دارد و امکان مشاهده و پرداخت قبض گاز، بررسی روند مصرف در ماه‌های مختلف سال‌های گذشته و تحلیل میزان مصرف را فراهم می‌کند.

مشترکان از طریق این سامانه می‌توانند با استفاده از قابلیت تحلیل مصرف، از پلکان مصرفی خود، میزان مصرف در هر پلکان و مبلغ گاز بهای مربوط به آن مطلع شوند. همچنین امکان بررسی روند مصرف در دوره‌های گذشته و پیش‌بینی میزان مصرف و مبلغ گاز بهای آینده نیز در این سامانه پیش‌بینی شده است. ثبت کنتور، ثبت و پیگیری اعتراضات و شکایات و دریافت خدمات مرتبط با اشتراک گاز از دیگر امکانات پنجره واحد خدمات هوشمند شرکت ملی گاز ایران است.

مسیر دیگر برای دسترسی به دستیار هوشمند گاز ایران

علاوه بر این، دستیار هوشمند گاز ایران نیز در پیام‌رسان بله در دسترس مشترکان قرار دارد؛ متقاضیان برای استفاده از این دستیار می‌توانند عبارت دستیار هوشمند گاز ایران را در پیام‌رسان بله جست‌وجو کرده و حساب رسمی دارای نشان تایید آبی را انتخاب کنند.

این دستیار به پنجره واحد خدمات هوشمند شرکت ملی گاز ایران متصل است و امکان دریافت ساده‌تر و سریع‌تر خدمات گاز را برای مشترکان فراهم می‌کند. کاربران از طریق این دستیار می‌توانند پاسخ پرسش‌های مرتبط با گاز را دریافت کنند، قبض خود را مشاهده و به امکانات تحلیل مصرف، از جمله نمودار میزان مصرف در هر پلکان، روند مصرف در دوره‌های گذشته و پیش‌بینی مصرف آینده دسترسی داشته باشند.

ثبت رقم کنتور، مدیریت اشتراک‌های گاز و ثبت اعتراضات و شکایات نیز از دیگر خدمات قابل دریافت از طریق دستیار هوشمند گاز ایران در پیام‌رسان بله است.

بر این اساس، مشترکان برای استفاده از خدمات هوشمند شرکت ملی گاز ایران می‌توانند به نشانی my.nigc.ir مراجعه و یا در پیام‌رسان بله، دستیار هوشمند گاز ایران را جست‌وجو کنند.

انتهای پیام/