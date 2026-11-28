به گزارش میراث آریا، نورا هاشمی، علیرضا جعفری، ملیکا شریفی نیا، محمدرضا هدایتی، رامین ناصرنصیر، حمید گودرزی، پیام احمدی نیا، امید روحانی، پناه بهنامی فر (بازیگر خردسال)، عین الله دریایی، افشین سنگ چاپ، غزاله اکرمی، سارا مقربی، ژیلا بحرینی، فاطمه حاجوی، ابوالفضل مرادی، شهریار حیدری، محمدرسول صفری و نسیم ادبی بازیگران این اثر هنری هستند.

عوامل فیلم عبارتند از: کارگردان: شاهد احمدلو، تهیه کننده و مدیرتولید: علی قائم‌مقامی، مدیر فیلم‌برداری: حسین سیدیان، تدوین: یوسف بخشایش، طراح چهره‌پردازی امید گلزاده، فیلمنامه: اسماعیل رمضانی، بازنویسی فیلم نامه: شهاب احمدلو، صداگذار: مهدی جمشیدیان، صدابردار: آرش برومند، طراح صحنه: امیرعباس دهقانی، طراح لباس: سحر سجادصادقی، عکاس: شهاب احمدلو، دستیار اول کارگردان: بهرام ابراهیمی ثمرین، برنامه ریز: سجاد رعیت، منشی صحنه: لیلا مربی، دستیار تولید: مجید کسایی زاده

مدیر تدارکات: بهمن بهرمند، مجریان چهره‌پردازی: الهه ستاری، علیرضا سعادت پور، دستیار برنامه ریز: شادی حسینی، دستیاران کارگردان: کارولین اوتیک یانس علی شاکری

سرپرست گروه فیلمبرداری: علیرضا شریف زاده، دستیاران اول فیلمبردار: محسن میناییان فر، مهدی خادمی، گروه فیلمبرداری: احسان مرادی، صفا عنایتی فر، رادین قدم شاه، امیرحسین امینی یزدی، دستیاران صدابردار: فرزان اصغرزاده، علی لطفی، لابراتوار اصلاح رنگ و نور: پیشگامان آریا، اصلاح رنگ و نور: مهران جبلی، دستیار تدوین: محمدحسن گیلان

دستیار لباس: ساقی زواری، دستیار صحنه: یونس عقیلی، دستیار مجری چهره‌پردازی: ثمین پاک نیت، گروه تدارکات: سعید مرادآبادی، امیر رامندی، ارشیا احمدی، محمدحسن تدین.

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