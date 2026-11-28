به گزارش خبرنگار میراث آریا، احسان بلالی در حاشیه بازدید از تپه تاریخی الوند با اشاره به اهمیت حفاظت از محوطه‌های تاریخی اظهار کرد: تپه تاریخی الوند تنکمان یکی از آثار ارزشمند تاریخی منطقه است که حفاظت و نگهداری از آن اهمیت ویژه‌ای دارد و باید با حساسیت و دقت بیشتری مورد توجه قرار گیرد.

رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی نظرآباد افزود: آثار تاریخی بخشی از هویت فرهنگی و پیشینه هر منطقه هستند و حفاظت از آن‌ها تنها به یک دستگاه یا مجموعه خاص محدود نمی‌شود، بلکه همه دستگاه‌های اجرایی، مدیریت شهری و شهروندان در قبال صیانت از این میراث ارزشمند مسئولیت دارند.

بلالی با اشاره به وضعیت محوطه تپه تاریخی الوند تنکمان گفت: در جریان بازدید میدانی، وضعیت محوطه و عرصه و حریم این اثر مورد بررسی قرار گرفت و مواردی که نیازمند پیگیری و رسیدگی است، در دستور کار این اداره قرار گرفت.

این مسئول توضیح داد: یکی از موضوعات مهم در زمینه حفاظت از این محوطه تاریخی، جلوگیری از تخلیه نخاله‌های ساختمانی و زباله در محدوده آن است. محوطه‌های باستانی به دلیل ارزش تاریخی و فرهنگی خود باید از هرگونه اقدام آسیب‌زا مصون بمانند و نباید به محلی برای تخلیه پسماند و نخاله تبدیل شوند.

رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی نظرآباد تصریح کرد: در همین راستا، پس از بازدید از تپه تاریخی الوند، در گفت‌وگو با شهردار تنکمان خواستار همکاری جدی شهرداری برای جلوگیری از تخلیه نخاله و زباله در محوطه این اثر شدم.

بلالی افزود: شهردار تنکمان نیز قول داد موضوع را بررسی کرده و برای جمع‌آوری نخاله‌های موجود از محوطه تاریخی اقدام کند. انتظار داریم این موضوع با جدیت پیگیری شود تا ضمن پاکسازی محدوده، از تکرار تخلیه نخاله و زباله در این محوطه جلوگیری شود.

او با بیان اینکه حفاظت از آثار تاریخی نیازمند نظارت مستمر است، گفت: لازم است وضعیت آثار تاریخی به‌صورت مستمر مورد پایش قرار گیرد و مسائل و مشکلات احتمالی پیش از آنکه به آسیب‌های جدی منجر شوند، شناسایی و پیگیری شوند.

این مسئول در پایان با تأکید بر ضرورت رعایت ضوابط حفاظتی در محدوده آثار باستانی اظهار کرد: عرصه و حریم آثار تاریخی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و هرگونه تعرض به این محدوده‌ها می‌تواند صیانت از میراث تاریخی را با مشکل مواجه کند. بر همین اساس، با هرگونه تخریب، حفاری غیرمجاز و تعرض به عرصه و حریم آثار باستانی برخورد خواهد شد.

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