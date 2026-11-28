به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، امیر کرم‌زاده ۷ آذرماه و در نشست مشترک با نمایندگان یونسکو و معاون سیاسی و اجتماعی استاندار اصفهان و جمعی از مدیران کل دستگاه‌های اجرایی در استان که با عنوان بررسی آسیب‌های جنگ و مخاطرات طبیعی به بناهای تاریخی شهر اصفهان با حضور نمایندگان یونسکو، ایوب درویشی معاون سیاسی و اجتماعی استانداری اصفهان و جمعی از مدیران کل دستگاه‌های اجرایی در استانداری برگزار شد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اصفهان با اشاره به اهمیت بررسی آسیب‌های واردشده به آثار تاریخی در جریان جنگ و ضرورت توجه به مخاطرات پیش روی این بناها ادامه داد: حفاظت از میراث تاریخی اصفهان در شرایط جنگی و در برابر مخاطرات طبیعی، به دلیل ارزش تاریخی، فرهنگی و جهانی این آثار، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و نیازمند بررسی تخصصی و هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول است.

کرم‌زاده با اشاره به آسیب‌دیدگی آثار تاریخی در جریان حملات اسفندماه سال گذشته افزود: در پی حمله به استانداری اصفهان و موج انفجار ناشی از آن، پایگاه‌های جهانی چهلستون و میدان نقش‌جهان و مجموعه دولت‌خانه صفوی که در مجاورت این محدوده قرار دارند، آسیب جدی دیدند؛ موضوعی که اهمیت ارزیابی آثار جنگ بر میراث تاریخی و ضرورت اتخاذ تدابیر حفاظتی را بیش‌ازپیش نمایان می‌کند.

او تصریح کرد: با توجه به قرارگیری مجموعه‌ای از آثار تاریخی ارزشمند در محدوده‌های شهری و مجاورت برخی بناها با مراکز و تأسیسات مختلف، بررسی ابعاد آسیب‌پذیری این آثار در برابر مخاطرات ناشی از جنگ، موج انفجار و حوادث طبیعی از موضوعات مهم در حوزه حفاظت از میراث‌فرهنگی است.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اصفهان با اشاره به برگزاری این نشست با حضور نمایندگان یونسکو و مدیران دستگاه‌های اجرایی استان گفت: بررسی آسیب‌های جنگ و مخاطرات طبیعی به بناهای تاریخی اصفهان و توجه به‌ضرورت حفاظت از این آثار، از محورهای مهم این جلسه بود و حضور مجموعه‌های مرتبط، زمینه طرح و بررسی این موضوع را در سطح مدیریت استان فراهم کرد.

کرم‌زاده با تأکید بر ضرورت صیانت از آثار تاریخی در شرایط بحرانی افزود: میراث تاریخی اصفهان بخشی از سرمایه تمدنی کشور و میراث ارزشمند بشریت است و حفاظت از این آثار در برابر تهدیدها و مخاطرات مختلف، نیازمند توجه جدی، برنامه‌ریزی تخصصی و همکاری دستگاه‌های مسئول و نهادهای بین‌المللی است.

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