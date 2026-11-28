به گزارش خبرنگار میراث آریا، حسن عربی روز شنبه ۷ آذر ماه ۱۴۰۵ گفت: در پی پایش‌ها و رصد مستمر یگان حفاظت میراث‌فرهنگی شهرستان سرخه و با همکاری تنگاتنگ عوامل انتظامی، عملیات ویژه‌ای برای مقابله با فعالیت‌های غیرقانونی حفاری در یکی از منازل در بافت تاریخی سرخه انجام شد.

سرپرست نمایندگی میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان سرخه افزود: در جریان این اقدام هوشمندانه، ۲ نفر از افراد متهم به حفاری غیرمجاز دستگیر شدند و در جریان بازرسی از محل، وسایل و ادوات حفاری از متهمان کشف و ضبط شد.

او بیان کرد: این افراد پس از تکمیل مراحل اولیه، جهت طی مراحل قانونی و رسیدگی قضایی، به مراجع ذی‌صلاح معرفی شدند.

عربی با تأکید بر اینکه هرگونه حفاری و کاوش به‌قصد دستیابی به اموال تاریخی و فرهنگی غیرقانونی و مشمول مجازات است، تصریح کرد: اداره میراث‌فرهنگی شهرستان با هرگونه تخلف و تعرض به آثار تاریخی به‌شدت برخورد می‌کند و هیچ‌گونه مماشاتی با متخلفان نخواهد داشت.

سرپرست نمایندگی میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان سرخه خاطرنشان کرد: در راستای عمل به مسئولیت اجتماعی، شهروندان میتوانند در صورت مشاهده هرگونه فعالیت مشکوک، از جمله حفاری غیرمجاز، تخریب یا تعرض به اماکن تاریخی، آن قانون شکنی را از طریق سامانه خبری ۳۱۷۰۵ به یگان حفاظت میراث‌فرهنگی اطلاع دهند.



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