به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، محمد طاهریان روز شنبه ۷ آذر ماه ۱۴۰۵ با اشاره به اهمیت حمایت از سرمایه‌گذاری‌های بخش خصوصی در حوزه گردشگری، اظهار کرد: در راستای تکمیل زنجیره ارزش گردشگری و استانداردسازی تأسیسات اقامتی و پذیرایی، پروانه‌های بهره‌برداری جدیدی برای پروژه‌های فعال در سطح استان صادر شد که این امر نقش بسزایی در ارتقای ظرفیت پذیرش گردشگران خواهد داشت.

معاون گردشگری اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان سمنان با تشریح جزئیات این پروژه‌ها افزود: در شهرستان دامغان، پروانه بهره‌برداری اقامتگاه بوم‌گردی «علیان» به مدیریت آقای علی‌اصغر فئوادیان صادر شد.

او افزود: این واحد با میزان سرمایه‌گذاری ۵ میلیارد تومان راه‌اندازی شده و ظرفیت پذیرش و اسکان ۲۰ نفر را در روز داراست که می‌تواند سهم مهمی در توسعه گردشگری روستایی و تاریخی دامغان ایفا کند.

طاهریان همچنین به پروژه‌های شهرستان گرمسار اشاره کرد و گفت: پروانه بهره‌برداری اقامتگاه بوم‌گردی «قصر فیروزه» نیز به مدیریت آقای حسن فیروزی در این شهرستان صادر شد.

معاون گردشگری اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان سمنان تصریح کرد: این اقامتگاه با میزان سرمایه‌گذاری ۳ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان و ظرفیت پذیرش ۳۰ نفر، آماده میزبانی از گردشگران و علاقه‌مندان به طبیعت‌گردی است.

او در ادامه با اشاره به پروژه‌های کلان مقیاس استان بیان کرد: یکی از مهم‌ترین اقدامات در حوزه سرمایه‌گذاری، صدور پروانه بهره‌برداری برای مجتمع گردشگری عظیم «شهرک توریستی پایدار» به مدیریت آقای سید حسن حسینی است.

طاهریان تشریح کرد: این پروژه بزرگ با حجم سرمایه‌گذاری بالغ بر ۱۶۰ میلیارد تومان و ظرفیت پذیرش ۱۷۵ نفر، یکی از نگین‌های توسعه زیرساختی گردشگری استان محسوب می‌شود که با ورود به چرخه بهره‌برداری، تحول چشمگیری در ارائه خدمات اقامتی و رفاهی ایجاد خواهد کرد.

معاون گردشگری اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان سمنان در پایان خاطرنشان کرد: توسعه این تاسیسات نه تنها به ایجاد اشتغال پایدار و رونق اقتصادی محلی کمک می‌کند، بلکه با فراهم کردن بسترهای مدرن و سنتی اقامت، پاسخگوی سلائق مختلف گردشگران داخلی و خارجی خواهد بود و جایگاه استان سمنان را در نقشه گردشگری کشور بیش از پیش تثبیت می‌کند.

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