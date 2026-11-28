به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، حمید کریمی رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان رباط‌کریم روز جمعه ۶ آذرماه با اعلام این خبر گفت: این برنامه با هدف آشنایی نسل نوجوان با ظرفیت‌های تاریخی و فرهنگی شهرستان و ایجاد پیوند میان مناسبت‌های فرهنگی و مذهبی با میراث تاریخی برگزار می‌شود.



او افزود: برگزاری برنامه‌های فرهنگی و آموزشی در بناهای تاریخی، فرصتی ارزشمند برای معرفی ظرفیت‌های میراث‌فرهنگی به نسل جوان و تقویت حس تعلق آنان به هویت تاریخی و فرهنگی منطقه است.



کریمی اظهار کرد: کاروانسرای تاریخی حاج‌کمال به‌عنوان یکی از آثار شاخص تاریخی رباط‌کریم، ظرفیت مناسبی برای میزبانی رویدادهای فرهنگی و آموزشی دارد.

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