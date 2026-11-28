به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، حمید کریمی، اظهار کرد: این جشنواره با هدف معرفی ظرفیت‌های فرهنگی، ایجاد نشاط اجتماعی و پاسداشت آیین‌ها و سنت‌های بومی، از ۵ تا ۱۶ آذرماه در شهرستان رباط‌کریم برگزار می‌شود.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان رباط‌کریم، با اشاره به هم‌زمانی این رویداد با میلاد باسعادت حضرت فاطمه زهرا(س)، روز مادر و روز زن افزود: در این جشنواره تلاش شده است فضایی شاد و خانوادگی برای حضور شهروندان فراهم شود و برنامه‌های متنوع فرهنگی و سرگرم‌کننده در طول برگزاری جشنواره اجرا شود.



او ادامه داد: اجرای برنامه‌های شاد و متنوع در هر شب، برگزاری قرعه‌کشی و اهدای جوایز ارزنده از جمله برنامه‌های پیش‌بینی‌شده برای این جشنواره است که می‌تواند زمینه حضور و مشارکت بیشتر خانواده‌ها را فراهم کند.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی رباط‌کریم در پایان از شهروندان و علاقه‌مندان دعوت کرد از این جشنواره بازدید کنند.



این جشنواره از ۵ تا ۱۶ آذرماه، همه‌روزه از ساعت ۱۴ تا ۲۲ در رباط‌کریم، خیابان مطهری، جنب مرکز انتقال خون میزبان علاقه‌مندان خواهد بود.

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