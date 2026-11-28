به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، در نشست سید امین قاسمی سرپرست اداره‌کل میراث‌فرهنگی لرستان و حمیدرضا کاظمی نماینده پلدختر و معمولان در مجلس که روز شنبه هفتم آذرماه، برگزار شد، موضوع پیگیری احداث و راه‌اندازی موزه باستان‌شناسی پلدختر به‌عنوان یکی از مطالبات مهم فرهنگی شهرستان مورد بررسی قرار گرفت. طرحی که علاوه بر توسعه خدمات موزه‌ای و معرفی ظرفیت‌های تاریخی و تمدنی منطقه، می‌تواند در ساماندهی و رفع بخشی از مشکلات فضای اداری مجموعه میراث فرهنگی شهرستان نیز مؤثر باشد.

همچنین توسعه زیرساخت‌های گردشگری مجموعه آبشارهای افرینه، تالاب‌های پلدختر و دره خزینه و نیز پیگیری مصوبات سفر وزیر میراث‌فرهنگی به این شهرستان، از دیگر محورهای مورد بحث و تبادل نظر در این نشست بود.

در بخش دیگری از این نشست، موضوع سرمایه‌گذاری بخش خصوصی برای احداث یک مجموعه گردشگری در ورودی شهر پلدختر شامل واحدهای اقامتی، پذیرایی و پل معلق مطرح شد. در این خصوص، بر ضرورت تسهیل و پیگیری فرآیندهای قانونی، صدور مجوزهای لازم در چارچوب ضوابط و مقررات میراث فرهنگی و گردشگری و حمایت از سرمایه‌گذار تأکید شد.

اجرای این طرح می‌تواند با ایجاد جاذبه‌ای جدید در ورودی شهر، زمینه رونق اقتصادی، ایجاد فرصت‌های شغلی، تقویت زیرساخت‌های گردشگری و افزایش ماندگاری گردشگران در شهرستان پلدختر را فراهم کند.

همچنین کمبود نیروی انسانی، محدودیت امکانات و تجهیزات، مشکلات ساختار اداری و نیازهای زیرساختی مجموعه میراث فرهنگی شهرستان از دیگر موضوعاتی بود که با تأکید نماینده مردم پلدختر و معمولان در مجلس شورای اسلامی مورد بررسی قرار گرفت و بر ضرورت پیگیری و رفع این مسائل تأکید شد.

در این نشست، بر تعامل و هم‌افزایی مجموعه میراث فرهنگی استان و نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی برای تسریع در اجرای طرح‌ها، تحقق مصوبات و بهره‌گیری از ظرفیت‌های ارزشمند تاریخی و طبیعی پلدختر در مسیر توسعه گردشگری و اشتغال‌زایی تأکید شد.

انتهای پیام/