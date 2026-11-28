به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، سید علیرضا سالار حسینی در جلسه شورای تربیت بدنی و ورزش استان یزد که امروز شنبه هفتم آذرماه با حضور جمعی از مسئولان استانی در سالن کوثر استانداری برگزار شد، اظهار کرد: باید به بهترین شکل از ورزشکاران و دانشجویان شرکت‌کننده میزبانی شود و در کنار برگزاری مسابقات ورزشی، زمینه آشنایی آنان با فرهنگ، تاریخ و جاذبه‌های گردشگری یزد فراهم شود.

او با بیان اینکه اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان آمادگی کامل برای پذیرایی از شرکت‌کنندگان این المپیاد را دارد، افزود: حضور دانشجویان و ورزشکاران از دانشگاه‌های علوم پزشکی سراسر کشور، فرصتی ارزشمند برای معرفی ظرفیت‌های گردشگری استان و ایجاد تصویری ماندگار از یزد در ذهن این افراد است.

سالار حسینی با اشاره به ظرفیت‌های تاریخی و فرهنگی یزد ادامه داد: باید از این فرصت برای معرفی بافت تاریخی، معماری خشتی، جاذبه‌های گردشگری، صنایع دستی و فرهنگ بومی استان بهره گرفت تا تجربه شرکت‌کنندگان از سفر به یزد فراتر از حضور در یک رقابت ورزشی باشد.

او همچنین با اشاره به ظرفیت اقتصادی گردشگری ورزشی اظهار کرد: حضور ورزشکاران، عوامل اجرایی و همراهان مسابقات می‌تواند تقاضا برای خدمات اقامتی، پذیرایی، حمل‌ونقل و سایر بخش‌های خدمات گردشگری را افزایش دهد و به رونق کسب‌وکارهای مرتبط کمک کند.

در ادامه این نشست، اسماعیل دهستانی، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار یزد با تأکید بر اینکه نگاه استان به این المپیاد صرفا ورزشی نیست، اظهار کرد: تقویت حس تعلق اجتماعی، اعتماد عمومی و نشاط اجتماعی از جمله خروجی‌هایی است که باید از برگزاری این رویداد دنبال شود.

او با اشاره به ظرفیت استان برای میزبانی رویدادهای ملی و بین‌المللی گفت: یزد به دلیل موقعیت جغرافیایی و برخورداری از جامعه نخبگانی در حوزه‌های مختلف، ظرفیت تبدیل شدن به پایتخت رویدادها و برنامه‌های خاص را دارد و باید برای استمرار این جایگاه برنامه‌ریزی و پیگیری جدی صورت گیرد؛ موضوعی که در سند یزد پایدار نیز مورد توجه قرار گرفته است.

دهستانی با اشاره به تجربه برگزاری نمایشگاه کتاب و نمود ظرفیت‌های علمی و فرهنگی استان در این رویداد افزود: یزد از جامعه‌ای نخبه و پیشینه تاریخی و فرهنگی ارزشمندی برخوردار است و همین ظرفیت‌ها ضرورت تمرکز بیشتر بر برگزاری رویدادهای مختلف را نشان می‌دهد.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار یزد با بیان اینکه این المپیاد باید به‌عنوان بخشی از اکوسیستم سلامت استان تعریف شود، تصریح کرد: برای برگزاری موفق این رویداد، لازم است تمام حلقه‌های زنجیره حکمرانی و دستگاه‌های مرتبط در کنار یکدیگر قرار گیرند و با هماهنگی و هم‌افزایی، زمینه میزبانی شایسته استان را فراهم کنند.

دهستانی با اشاره به اهداف پنج‌گانه پیش‌بینی‌شده برای این رویداد، بر ضرورت رعایت اصل امتداد و استمرار در برنامه‌ریزی‌ها تأکید کرد و گفت: برگزاری المپیاد نباید به یک برنامه مقطعی محدود شود، بلکه باید به‌گونه‌ای طراحی شود که زمینه تداوم رویدادهای مشابه و در نهایت میزبانی رویدادهای بین‌المللی در یزد را فراهم کند.

او تقویت برند پزشکی استان را یکی دیگر از محورهای مهم این رویداد دانست و اظهار کرد: باید اکوسیستم سلامت یزد در قالب این المپیاد به‌درستی معرفی شود و با سرمایه‌گذاری بر برند استان، از ظرفیت رویدادهای ملی برای شناساندن توانمندی‌های یزد استفاده کنیم.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار یزد تصریح کرد: حضور حدود دو هزار دانشجو و ورزشکار از دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور، فرصت مناسبی برای معرفی ظرفیت‌های پزشکی، سلامت، تاریخی و گردشگری استان است.

دهستانی با تأکید بر ضرورت ایجاد نشاط اجتماعی در کنار برگزاری مسابقات ورزشی ادامه داد: شرکت‌کنندگان این رویداد باید پیام نشاط، غرور و پویایی را به جامعه منتقل کنند و حضور آنان به تقویت نشاط اجتماعی در میان شهروندان یزدی منجر شود.

او فرهنگ‌سازی در حوزه ورزش همگانی را از دیگر اهداف برگزاری این المپیاد برشمرد و گفت: باید از این فرصت برای جریان‌سازی فرهنگی و ترویج فرهنگ عمومی ورزش در جامعه استفاده کنیم و در مقابل کم‌تحرکی، زمینه گرایش بیشتر مردم به فعالیت‌های بدنی و سبک زندگی فعال را فراهم آوریم.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار یزد در پایان با اشاره به جایگاه جهانی یزد خاطرنشان کرد: هدف‌گذاری باید به‌گونه‌ای باشد که برگزاری این المپیاد، نقطه آغاز مسیر میزبانی رویدادهای بین‌المللی در استان باشد؛ چراکه یزد به‌عنوان شهری جهانی، ظرفیت معرفی خود در عرصه‌های فراتر از رویدادهای ملی را نیز دارد.

انتهای پیام/