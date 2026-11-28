به گزارش خبرنگار میراث آریا، علی مستوفیان، معاون سرمایه‌گذاری اداره‌کل میراث فرهنگی استان تهران گفت: در راستای توسعه زیرساخت‌های گردشگری، جذب سرمایه‌گذاران و توزیع متوازن تأسیسات گردشگری در سطح استان، دو طرح احداث مجتمع گردشگری در شهرستان‌های فیروزکوه و اسلامشهر در جلسه کمیسیون تبصره یک، با حضور معاون عمرانی استاندار تهران به تصویب رسید.

او با اشاره به اهمیت توسعه ظرفیت‌های گردشگری در شهرستان‌های استان تهران افزود: طرح‌های پیشنهادی پس از بررسی ابعاد فنی، کارشناسی و ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری در کمیسیون مطرح شدند و با موافقت اعضا به تصویب رسیدند.

مستوفیان با تأکید بر ضرورت هدایت سرمایه‌گذاری به مناطق مختلف استان اظهار کرد: توسعه مجتمع‌های گردشگری در شهرستان‌ها علاوه بر افزایش امکانات و خدمات مورد نیاز گردشگران، می‌تواند زمینه‌ساز ایجاد اشتغال پایدار، رونق کسب‌وکارهای محلی و بهره‌برداری اقتصادی از ظرفیت‌های گردشگری هر منطقه باشد.

معاون سرمایه‌گذاری اداره‌کل میراث‌فرهنگی استان تهران خاطرنشان کرد: سیاست این اداره‌کل، حمایت از طرح‌های دارای توجیه و ظرفیت اجرایی، تسهیل فرآیند سرمایه‌گذاری و فراهم کردن زمینه مناسب برای مشارکت بخش خصوصی در توسعه گردشگری استان است.

او در پایان ابراز امیدواری کرد با پیگیری مراحل اجرایی این مصوبات، زمینه تبدیل ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری به زیرساخت‌های عملیاتی گردشگری و ارتقای جایگاه شهرستان‌های استان تهران در حوزه گردشگری فراهم شود.

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