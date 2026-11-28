میراث‌آریا: توسعه گردشگری ورودی نباید به معرفی جاذبه‌های تاریخی، فرهنگی و طبیعی یا افزایش ظرفیت‌های اقامتی و حمل‌ونقلی محدود باشد. فراهم‌بودن زیرساخت‌های مالی و امکان دسترسی گردشگران خارجی به خدمات بانکی و پرداخت نیز از الزامات اساسی شکل‌گیری تجربه‌ای مطلوب، ایمن و قابل اتکا از سفر به شمار می‌رود. در این میان، محدودیت دسترسی اتباع خارجی به خدمات بانکی متعارف در ایران و دشواری استفاده از ابزارهای پرداخت بین‌المللی، طی سال‌های گذشته یکی از مسائل مهم پیش روی گردشگران و فعالان صنعت گردشگری بوده است.

بخش قابل‌توجهی از مسافران ورودی به کشور را زائران اماکن مقدسه تشکیل می‌دهند، گروهی از مسافران که برای تامین هزینه‌های اقامت، حمل‌ونقل، تغذیه، خرید و سایر خدمات موردنیاز خود، پیش از این ناگزیر به حمل پول نقد یا استفاده از روش‌های غیررسمی مبادله و تامین مالی بودند. این وضعیت، علاوه بر ایجاد دشواری در مدیریت هزینه‌های سفر، مسائل و مخاطراتی از جمله نگهداری وجوه نقد، امنیت مبادلات و شفافیت جریان‌های مالی را نیز به همراه داشت.

در چنین شرایطی، راه‌اندازی خدمت «کارت گردشگری» از سوی بانک مرکزی و شبکه بانکی کشور را می‌توان اقدامی در جهت پاسخ‌گویی به یکی از نیازهای زیرساختی گردشگری ورودی ارزیابی کرد، خدمتی که تلاش دارد فرآیند ورود ارز همراه مسافران، تبدیل آن به ابزار پرداخت و استفاده از منابع مالی در طول اقامت را در چارچوبی رسمی و بانکی ساماندهی کند.

کارت گردشگری چگونه کار می‌کند؟

بر اساس سازوکار اعلام‌شده از سوی بانک مرکزی، زائران و گردشگران خارجی که از مبادی رسمی وارد ایران می‌شوند، می‌توانند ارز همراه خود را به‌صورت قانونی وارد چرخه مالی کشور کرده و معادل آن را در قالب کارت گردشگری دریافت کنند. این کارت امکان پرداخت هزینه‌های سفر و استفاده از خدمات موردنیاز مسافران را در طول مدت اقامت فراهم می‌کند.

یکی از ویژگی‌های مهم این سازوکار، تعیین تکلیف موجودی باقی‌مانده کارت در زمان خروج مسافر از کشور است، به این معنا که گردشگران و زائران خارجی در صورت استفاده‌نکردن از تمام اعتبار خود، امکان بازپس‌گیری منابع ارزی باقی‌مانده را هنگام خروج خواهند داشت. به این ترتیب، مسافر می‌تواند بدون ضرورت حمل مستمر حجم قابل‌توجهی پول نقد، بخش عمده‌ای از پرداخت‌های روزمره خود را از طریق یک ابزار بانکی انجام دهد.

از منظر مدیریت تجربه سفر نیز این ویژگی اهمیت دارد چراکه دسترسی به ابزار پرداخت مطمئن، امکان برنامه‌ریزی بهتر هزینه‌ها و کاهش نگرانی‌های مرتبط با نگهداری وجه نقد را فراهم می‌کند.

هشت بانک ارائه خدمت را آغاز کردند

اجرای این طرح در چارچوب بند «پ» ماده ۲۹ قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها صورت گرفته است. بر اساس ضوابط اعلام‌شده، تمامی بانک‌ها و صرافی‌های مجاز می‌توانند از طریق درگاه‌های حضوری و غیرحضوری، از جمله شعب بانکی، باجه‌های فرودگاهی، دستگاه‌های خوددریافت و خودپرداخت و کیوسک‌های مستقر در مبادی ورودی، نسبت به فروش کارت گردشگری با نرخ توافقی به زائران و گردشگران خارجی اقدام کنند.

در مرحله کنونی، هشت بانک شامل بانک‌های ملی ایران، ملت، صادرات ایران، رفاه کارگران، شهر، سینا، دی و قرض‌الحسنه مهر ایران ارائه این خدمت را آغاز کرده‌اند، موضوعی که با گسترش نقاط دسترسی به کارت گردشگری، می‌تواند زمینه استفاده آسان‌تر مسافران از خدمات مالی رسمی را فراهم کند.

تنوع در درگاه‌های ارائه خدمت نیز از جنبه اجرایی اهمیت دارد، زیرا دسترسی به این ابزار نباید به مراجعه به تعداد محدودی شعبه بانکی محدود بماند. استقرار امکانات ارائه کارت در پایانه‌های ورودی، به‌ویژه فرودگاه‌ها و سایر مبادی رسمی، می‌تواند فاصله میان ورود مسافر و دسترسی او به ابزار پرداخت را کاهش دهد و فرآیند آغاز سفر را تسهیل کند.

البته میزان اثربخشی این سازوکار در عمل، به عواملی همچون گستردگی شبکه پذیرندگی، سهولت صدور کارت، سرعت ارائه خدمات، اطلاع‌رسانی چندزبانه و امکان استفاده آسان از اعتبار در مراکز خدماتی و تجاری وابسته خواهد بود.

زیرساخت مالی؛ حلقه تکمیلی زنجیره خدمات گردشگری

گردشگری ورودی مجموعه‌ای به‌هم‌پیوسته از خدمات و زیرساخت‌هاست که کیفیت عملکرد هر بخش می‌تواند بر ارزیابی مسافر از کل سفر اثر بگذارد. دسترسی به حمل‌ونقل مناسب، تنوع اقامتگاه‌ها، خدمات درمانی، ارتباطات پایدار، امکانات پرداخت و دسترسی به خدمات موردنیاز، در کنار جاذبه‌های مقصد، اجزای یک منظومه واحد را تشکیل می‌دهند.

از این منظر، کارت گردشگری را باید در پیوند با سایر زیرساخت‌های موردنیاز گردشگران خارجی بررسی کرد. حتی برخورداری از ظرفیت‌های گسترده تاریخی، فرهنگی، طبیعی و تمدنی، بدون فراهم‌بودن امکان پرداخت آسان و امن، نمی‌تواند به‌تنهایی تجربه مطلوبی از سفر ایجاد کند. گردشگری که برای پرداخت هزینه یک وعده غذا، استفاده از خدمات حمل‌ونقل یا خرید صنایع‌دستی با دشواری مالی مواجه شود، بخشی از تجربه سفر خود را با محدودیت روبه‌رو خواهد دید.

این مسئله برای زائران خارجی نیز اهمیت ویژه‌ای دارد. ساماندهی مبادلات مالی این گروه از مسافران، علاوه بر تسهیل امور روزمره آنان، می‌تواند ارتباط میان جریان ورود زائران و فعالیت اقتصادی کسب‌وکارهای مرتبط با خدمات سفر را منظم‌تر کند. هتل‌ها، مراکز اقامتی، رستوران‌ها، واحدهای حمل‌ونقل، فروشگاه‌ها و فعالان صنایع‌دستی از جمله بخش‌هایی هستند که توسعه ابزارهای پرداخت در دسترس گردشگران می‌تواند بر فعالیت آن‌ها اثرگذار باشد.

از سوی دیگر، ثبت رسمی ارز همراه مسافران و هدایت آن به چرخه بانکی، امکان مدیریت شفاف‌تر منابع مالی مرتبط با سفرهای ورودی را فراهم می‌کند. در چنین چارچوبی، بخشی از منابع ارزی که پیش از این ممکن بود خارج از شبکه رسمی مبادلات گردشگری هزینه شود، در قالب یک سازوکار تعریف‌شده وارد نظام مالی کشور خواهد شد.

هدف ۱۵ میلیون گردشگر و ضرورت تکمیل زیرساخت‌ها

توسعه ابزارهای مالی ویژه گردشگران خارجی در شرایطی دنبال می‌شود که جذب ۱۵ میلیون گردشگر خارجی در برنامه پنج‌ساله کشور به‌عنوان یکی از اهداف توسعه گردشگری تعیین شده است. بر اساس آمار اعلام‌شده، شمار گردشگران ورودی به ایران طی دو سال گذشته به حدود ۱۲ میلیون نفر رسیده است، ظرفیتی که در صورت پشتیبانی از زیرساخت‌های متناسب و رفع موانع موجود، می‌تواند زمینه توسعه بیشتر بازار گردشگری کشور را فراهم کند.

با این حال، دستیابی به اهداف کمی گردشگری ورودی، مستلزم توجه هم‌زمان به کیفیت خدمات و رفع موانع عملیاتی سفر است. افزایش تعداد گردشگران زمانی می‌تواند به توسعه پایدارتر اقتصاد گردشگری منجر شود که متناسب با آن، زیرساخت‌های اقامتی، حمل‌ونقلی، ارتباطی، مالی و خدماتی نیز توسعه یابد.

در این میان، کارت گردشگری یکی از اقدامات ناظر بر رفع محدودیت‌های مالی مسافران خارجی است، اقدامی که اثربخشی آن در گرو تکمیل زنجیره خدمات و هماهنگی میان نظام بانکی، دستگاه‌های متولی گردشگری و بخش‌خصوصی خواهد بود.

گسترش پذیرندگی این کارت در مراکز اقامتی، فروشگاه‌ها، رستوران‌ها، مراکز گردشگری و سایر کسب‌وکارهای مرتبط، اطلاع‌رسانی شفاف به گردشگران پیش از ورود به کشور و استقرار خدمات صدور و پشتیبانی در مبادی ورودی، از جمله عواملی است که می‌تواند فاصله میان راه‌اندازی این خدمت و استفاده فراگیر از آن را کاهش دهد.

راه‌اندازی کارت گردشگری را می‌توان گامی در مسیر تکمیل زیرساخت‌های مالی گردشگری ورودی دانست، اقدامی که از یک‌سو با کاهش نیاز مسافران به حمل پول نقد، سهولت و امنیت بیشتری در مبادلات روزمره آنان ایجاد می‌کند و از سوی دیگر، زمینه ساماندهی و هدایت منابع ارزی سفر به شبکه رسمی اقتصاد را فراهم می‌آورد. اهمیت این اقدام زمانی آشکارتر خواهد شد که در کنار سایر اصلاحات زیرساختی، به خدمتی فراگیر، در دسترس و متناسب با نیازهای واقعی زائران و گردشگران خارجی تبدیل شود.

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