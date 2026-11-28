به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، نورالله عبدالهی امروز شنبه ۷ آذرماه و در آیین رونمایی از پوستر چهارمین جشنواره صنایع‌دستی خلاق اصفهان، ضمن تأکید بر ضرورت گسترش این رویداد در سطح ملی و توسعه دامنه مشارکت دانش آموزان در مقاطع مختلف تحصیلی، گفت: برگزاری چنین رویدادهایی فرصت ارزشمندی برای آشنایی کودکان و نوجوانان با ظرفیت‌های هنری و حرفه‌ای کشور فراهم می‌کند و می‌تواند زمینه علاقه‌مندی آن‌ها به رشته‌های مختلف صنایع‌دستی را از سنین پایین‌تر ایجاد کند.

معاون صنایع‌دستی و هنرهای سنتی استان اصفهان با اشاره به تغییر سبک زندگی و محدودتر شدن فرصت تجربه مستقیم مشاغل برای نسل جدید ادامه داد: در تجاربی مانند طرح کاد، دانش‌آموزان این فرصت را داشتند که با حضور در محیط‌های واقعی کار، از نزدیک با حرفه‌های مختلف آشنا شوند و مهارت‌های عملی را تجربه کنند. امروزه با تغییر شرایط زندگی، فرصت چنین مواجهه‌هایی برای کودکان و نوجوانان محدودتر شده است؛ ازاین‌رو، جشنواره‌ها و برنامه‌های مهارت‌محور می‌توانند زمینه آشنایی بیشتر دانش‌آموزان با مشاغل و حرفه‌های مختلف را فراهم کنند.

عبدالهی افزود: جشنواره صنایع‌دستی خلاق از این منظر اهمیت دارد که علاوه بر تقویت خلاقیت و شناسایی استعدادهای دانش‌آموزان، زمینه آشنایی آن‌ها با رشته‌های بومی و ظرفیت‌های ارزشمند صنایع‌دستی را فراهم می‌کند و می‌تواند به انتقال مهارت‌ها و حفظ میراث هنری کشور در نسل‌های آینده کمک کند.

معاون صنایع‌دستی و هنرهای سنتی استان اصفهان با اشاره به ظرفیت این جشنواره برای توسعه مشارکت‌های آموزشی و فرهنگی، تأکید کرد: با توجه به دستاوردهای دوره‌های گذشته، پیشنهاد می‌شود این رویداد از سطح استانی فراتر رفته و در سطح ملی توسعه پیدا کند و دانش‌آموزان دوره ابتدایی و متوسطه اول را نیز بیش از پیش دربرگیرد تا زمینه آشنایی و ارتباط نسل جدید با هنرهای سنتی و مهارت‌های صنایع‌دستی از سنین پایین فراهم شود.جشنواره صنایع‌دستی خلاق دانش‌آموزی اصفهان هر ساله توسط اداره آموزش و پرورش و با همکاری شهرداری اصفهان، اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی و اتحادیه صنف صنایع‌دستی برگزار می‌شود.

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