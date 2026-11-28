به گزارش خبرنگار میراث آریا، جعفر فرامرزی امروز ۷ آذرماه ۱۴۰۵ گفت: انجمن میراث‌فرهنگی شهرستان مشگین‌شهر با هدف تقویت مشارکت‌های مردمی و بهره‌گیری از ظرفیت نهادها، دستگاه‌های اجرایی و تشکل‌های مردمی در راستای حفاظت و حراست از آثار و محوطه‌های تاریخی تشکیل شد.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان مشگین‌شهر افزود: این انجمن با حضور نمایندگان نهادها و ادارات مرتبط، گروه‌های مردم نهاد و جمعی از فعالان حوزه میراث‌فرهنگی تشکیل و در نخستین جلسه راه‌کارهای توسعه همکاری‌های بین بخشی و افزایش مشارکت عمومی در حفاظت از میراث تاریخی شهرستان مورد بررسی قرار گرفت.

او تاکید کرد: در این نشست، آموزش و آگاه‌سازی مردم در زمینه اهمیت حفاظت از آثار تاریخی، تهیه و انتشار محتوای آموزشی، تدوین تفاهم‌نامه همکاری مشترک میان یگان‌های حفاظت دستگاه‌های اجرایی، تشکیل انجمن‌های میراث‌فرهنگی در بخش‌های مختلف شهرستان و بهره‌گیری از کمک‌ها و مشارکت‌های مردمی به عنوان بخشی از برنامه‌های این انجمن به تصویب رسید.

فرامرزی ادامه داد: تشکیل این انجمن گامی در راستای تقویت مسئولیت اجتماعی، جلب مشارکت جوامع محلی و ایجاد سازوکاری منسجم برای حفاظت و صیانت از میراث ارزشمند تاریخی و فرهنگی مشگین‌شهر به شمار می‌رود.

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