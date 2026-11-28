به گزارش خبرنگار میراث آریا، سید علی حسینی، رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان ملارد، اظهار کرد: سید اصغر تقوی فرماندار ملارد به همراه محمدعلی کریمی شهردار صفادشت، مهدی شجاع بخشدار صفادش، معاونان فرمانداری و رؤسای ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعی و محیط زیست، از شرکت تولیدی صنایع‌دستی آی‌سرام بازدید کردند.

وی افزود: در جریان این بازدید، مسئولان ضمن گفت‌وگو با رضایی، مدیر این مجموعه، از نزدیک در جریان روند فعالیت، ظرفیت‌های تولیدی و چالش‌های پیش‌روی این واحد قرار گرفتند و مسائل مرتبط با تولید، تأمین مواد اولیه مورد نیاز مجموعه مورد بررسی قرار گرفت.

حسینی با اشاره به اهمیت حمایت از واحدهای تولیدی صنایع‌دستی بیان کرد: شناسایی و پیگیری موانع تولید، تسهیل دسترسی هنرمندان و تولیدکنندگان به مواد اولیه و حمایت از فعالیت مجموعه‌های فعال در حوزه صنایع‌دستی، نقش مهمی در استمرار تولید، حفظ اشتغال و رونق اقتصادی شهرستان دارد.

وی خاطرنشان کرد: اداره میراث‌فرهنگی ملارد با همکاری دستگاه‌های اجرایی شهرستان، پیگیری مسائل و مشکلات فعالان صنایع‌دستی را با هدف حمایت از تولید و تقویت ظرفیت‌های بومی در دستور کار دارد.

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