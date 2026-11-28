علی بهنیا، معاون میراث‌فرهنگی استان کردستان در یادداشتی نوشت: کردستان را نمی‌توان تنها با طبیعت چشم‌نواز و جاذبه‌های گردشگری آن شناخت؛ بخش مهمی از هویت این منطقه در تاریخ کهن، آیین‌ها و سنت‌های ریشه‌دار، موسیقی، زبان، هنرهای بومی، معماری سنتی و سبک زندگی مردمان آن نهفته است و مجموعه‌ای از این داشته‌های ارزشمند، کردستان را به یکی از مناطق برخوردار از ظرفیت‌های قابل توجه در حوزه گردشگری فرهنگی تبدیل کرده است.

گردشگری فرهنگی در دنیای امروز، فراتر از یک فعالیت اقتصادی و ابزاری برای جذب گردشگر، فرصتی برای معرفی هویت تاریخی و فرهنگی جوامع، تقویت پیوند نسل‌ها با ریشه‌های فرهنگی و انتقال میراث ارزشمند به آیندگان به شمار می‌رود؛ از این منظر، بهره‌گیری از ظرفیت‌های فرهنگی کردستان ضمن معرفی بهتر این استان، زمینه‌ساز حفاظت از داشته‌های تاریخی و فرهنگی آن نیز است.

آثار و محوطه‌های تاریخی، بافت‌های ارزشمند شهری و روستایی، آیین‌های سنتی، جشن‌های بومی، موسیقی و رقص کردی، پوشاک محلی، خوراک‌های سنتی و هنرهای صنایع‌دستی همچون نازک‌کاری چوب و کلاش‌بافی، تنها بخشی از سرمایه‌های فرهنگی این استان هستند؛ این عناصر در کنار یکدیگر، تصویری متمایز از فرهنگ و شیوه زیست مردم کردستان ارائه می‌کنند و می‌توانند زمینه شکل‌گیری تجربه‌ای متفاوت و ماندگار برای گردشگران داخلی و خارجی را فراهم آورند.

در این میان، شهرهای مختلف استان از سنندج و سقز گرفته تا بانه، مریوان، بیجار، قروه و دیگر مناطق، هرکدام برخوردار از ظرفیت‌ها و روایت‌های تاریخی و فرهنگی خاص خود هستند؛ شناسایی این ظرفیت‌ها و پیوند دادن آن‌ها در قالب مسیرهای گردشگری موضوعی و فرهنگی، به معرفی جامع‌تر جاذبه‌های استان و توزیع متوازن‌تر سفر در مناطق مختلف کردستان کمک می‌کند.

البته توسعه گردشگری فرهنگی زمانی اثربخش و ماندگار است که حفاظت از اصالت میراث‌فرهنگی در اولویت قرار گیرد.

آیین‌ها و سنت‌های بومی، تنها جاذبه‌هایی برای نمایش به گردشگران نیستند، بلکه بخشی از زندگی، باورها و حافظه جمعی مردم محسوب می‌شوند؛ بنابراین معرفی و بهره‌برداری از این ظرفیت‌ها باید با شناخت درست از پیشینه و کارکرد فرهنگی آن‌ها صورت گیرد تا رونق گردشگری به تضعیف اصالت و معنای این میراث منجر نشود.

در این مسیر، مشارکت جوامع محلی، هنرمندان، صنعتگران، فعالان فرهنگی و پژوهشگران اهمیت ویژه‌ای دارد؛ مردمان هر منطقه، مهم‌ترین حافظان و حاملان میراث‌فرهنگی خود هستند و بدون حضور و همراهی آن‌ها، برنامه‌های مرتبط با گردشگری فرهنگی نمی‌تواند به نتایج پایدار دست یابد.

از سوی دیگر، گردشگری فرهنگی ظرفیت مناسبی برای تقویت اقتصاد جوامع محلی و ایجاد فرصت‌های شغلی فراهم می‌کند و حمایت از تولیدکنندگان صنایع‌دستی، توسعه اقامتگاه‌های بوم‌گردی، معرفی خوراک‌های محلی، ایجاد بازارچه‌های محصولات بومی، برگزاری رویدادهای فرهنگی و روایتگری تاریخ و پیشینه مناطق مختلف، از جمله اقداماتی است که پیوند میان میراث‌فرهنگی و اقتصاد گردشگری را تقویت کند.

چنین رویکردی علاوه بر ایجاد درآمد برای خانوارهای محلی، به افزایش ماندگاری گردشگران و رونق کسب‌وکارهای کوچک نیز کمک خواهد کرد.

در این میان، دستگاه‌های متولی میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی وظیفه دارند با شناسایی، حفاظت، مستندسازی و معرفی ظرفیت‌های تاریخی و فرهنگی، زمینه بهره‌برداری مسئولانه از این سرمایه‌ها را فراهم کنند.

تقویت زیرساخت‌های معرفی آثار تاریخی، ثبت و مستندسازی میراث ناملموس، آموزش جوامع محلی، حمایت از هنرمندان و استفاده از ابزارهای جدید اطلاع‌رسانی، از جمله اقداماتی است که می‌تواند جایگاه کردستان را در عرصه گردشگری فرهنگی کشور ارتقا دهد.

آنچه اهمیت دارد، نگاه بلندمدت به گردشگری فرهنگی است، نگاهی که در آن حفاظت از میراث و رونق اقتصادی در تقابل با یکدیگر قرار نگیرند، بلکه مکمل هم باشند.

اگر ظرفیت‌های فرهنگی استان با برنامه‌ریزی اصولی و مشارکت مردم مورد توجه قرار گیرند،علاوه بر ایجاد فرصت‌های اقتصادی، به تقویت هویت محلی، افزایش تعلق خاطر نسل جوان و معرفی جایگاه فرهنگی کردستان در سطح ملی و فراملی کمک می‌کنند.

کردستان استانی است که بخش مهمی از جاذبه‌های آن در روایت‌های تاریخی، آیین‌های زنده، هنرهای بومی و فرهنگ مردمانش ریشه دارد، صیانت از این سرمایه‌ها و معرفی شایسته آن‌ها، تنها وظیفه متولیان میراث فرهنگی نیست، بلکه مسئولیتی مشترک است که با همراهی مردم و فعالان فرهنگی و گردشگری محقق می‌شود؛ بی‌تردید، گردشگری فرهنگی زمانی به رسالت واقعی خود دست خواهد یافت که در کنار رونق اقتصادی، پاسدار هویت و اصالت این سرزمین و زمینه‌ساز توسعه پایدار آن باشد.

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