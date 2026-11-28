به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، سید امین قاسمی، سرپرست این اداره‌کل، در دیدار با هادی هاشمی‌نیا، نماینده مردم خرم‌آباد و چگنی در مجلس شورای اسلامی، ضمن تشریح ظرفیت‌ها، برنامه‌ها و اولویت‌های حوزه میراث فرهنگی و گردشگری استان، بر ضرورت حمایت و همراهی نمایندگان مجلس برای تسریع در اجرای طرح‌های زیرساختی و توسعه‌ای این حوزه تأکید کرد.

در این نشست، موضوعاتی از جمله روند پیگیری پرونده ثبت جهانی قلعه فلک‌الافلاک، پیشبرد پرونده ثبت جهانی روستای بیشه، تأمین اعتبارات مورد نیاز پروژه‌های میراث فرهنگی از محل ظرفیت‌های قانونی از جمله ماده ۵۶ و همچنین تقویت زیرساخت‌های گردشگری استان مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

قاسمی با اشاره به ظرفیت‌های ارزشمند لرستان در حوزه میراث فرهنگی، تاریخی و طبیعی، به برخی اقدامات و پرونده‌های شاخص استان در عرصه ثبت جهانی اشاره کرد و بر ضرورت بهره‌گیری از این ظرفیت‌ها برای معرفی هرچه بیشتر جایگاه تاریخی و فرهنگی لرستان در سطح ملی و بین‌المللی تأکید کرد.

هادی هاشمی‌نیا نیز در این دیدار با تأکید بر ضرورت قرار گرفتن گردشگری در اولویت برنامه‌های توسعه‌ای استان، اظهار داشت: گردشگری یک صنعت سبز و برخوردار از ظرفیت اقتصادی گسترده است که می‌تواند نقش مهمی در ایجاد اشتغال، تأمین معیشت مردم و کاهش وابستگی اقتصاد استان به منابع محدود ایفا کند.

او با اشاره به ظرفیت‌های کم‌نظیر لرستان در حوزه‌های تاریخی، فرهنگی و طبیعی، حمایت همه‌جانبه از میراث فرهنگی و گردشگری را ضرورتی برای آینده اقتصادی استان دانست و بر لزوم هم‌افزایی نمایندگان مجلس و دستگاه‌های اجرایی برای بالفعل کردن این ظرفیت‌ها تأکید کرد.

در پایان این نشست، مقرر شد با برگزاری جلسه‌ای مشترک با حضور استاندار لرستان، مجمع نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی و وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، موضوع تخصیص و تأمین اعتبارات مورد نیاز پروژه‌های اولویت‌دار میراث فرهنگی و گردشگری لرستان و تسریع در روند اجرای آن‌ها به‌صورت ویژه پیگیری شود.

این نشست در راستای تقویت تعامل میان مجموعه مدیریتی استان و نمایندگان مجلس و با هدف بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی و اعتباری برای صیانت از میراث ارزشمند لرستان و توسعه زیرساخت‌های گردشگری برگزار شد.

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