به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، سلیم محمدی روز شنبه ۷ آذرماه ۱۴۰۵ گفت: پنجمین دوره فستیوال فرهنگی، ورزشی و گردشگری خواجه‌عطا با عنوان «مهمان قصه دریا» طی روزهای ۱۸ و ۱۹ آذرماه ۱۴۰۵، در ساحل زیبای خواجه‌عطا بندرعباس برگزار می‌شود.

معاون گردشگری اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی هرمزگان با اشاره به جایگاه ویژه رویدادهای محلی در توسعه گردشگری پایدار افزود: این جشنواره با هدف معرفی و بازخوانی سبک زندگی ساحلی و دریایی مردم جنوب، احیای آیین‌ها و سنت‌های اصیل بومی، تقویت نشاط اجتماعی و رونق گردشگری جامعه‌محور در پهنه ساحلی استان برنامه‌ریزی شده است.

او اظهار کرد: معرفی غذاهای بومی و دریایی، عرضه دست‌بافته‌ها و تولیدات صنایع‌دستی ساحل‌نشینان، اجرای موسیقی زنده و نواهای آیینی، بازی‌های بومی و محلی، و برپایی مسابقات ورزشی متناسب با فرهنگ ساحلی از مهم‌ترین برنامه‌های پیش‌بینی‌شده در این رویداد دو روزه است.

محمدی در پایان تأکید کرد: محله و ساحل خواجه‌عطا از ظرفیت‌های شاخص هویتی و ساحلی بندرعباس به شمار می‌رود و استمرار این رویداد فرهنگی گامی مؤثر در راستای معرفی ظرفیت‌های گردشگری هرمزگان به گردشگران و رونق اقتصاد جوامع محلی خواهد بود.

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