به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، نشست بررسی چالش‌ها و راهکارهای توسعه گردشگری استان خوزستان امروز شنبه هفتم آذرماه ۱۴۰۵ با حضور مسلم شجاعی مدیرکل دفتر بازاریابی و توسعه گردشگری خارجی وزارت میراث‌فرهنگی، حسن مؤمنی دبیر ستاد مرکزی هماهنگی خدمات سفر، محمد جوروند مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خوزستان، تبار قریب معاون گردشگری او و جمعی از فعالان و تشکل‌های حوزه گردشگری استان در تالار دکتر عزت‌الله نگهبان اهواز برگزار شد.

در این نشست که با هدف بررسی موانع ورود گردشگران خارجی، به‌ویژه از کشور عراق، و تسهیل امور سفرهای استانی برگزار شد، مدیران و فعالان بخش خصوصی به بیان دغدغه‌ها، چالش‌ها و راهکارهای خود پرداختند.

جوروند: خوزستان ظرفیت بالایی در میزبانی گردشگران عراق دارد

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خوزستان، اظهار کرد: پس از چالش‌ها و موانعی که در ماه‌های اخیر برای حوزه گردشگری کشور ایجاد شد و آسیب‌های جدی که فعالان این صنعت متحمل شدند، حضور مدیران ارشد وزارتخانه در خوزستان فرصتی مغتنم برای ایجاد فرج و گشایش در این حوزه است.

محمد جوروند با تأکید بر ظرفیت‌های منحصربه‌فرد خوزستان و هم‌جوار بودن با استان‌های مختلف و کشور عراق، افزود: باتوجه به وضعیت سیاسی و پیگیری‌های انجام‌شده، عراق به یک نقطه طلایی برای توسعه گردشگری تبدیل شده است. حتی در اوج دوران دفاع‌مقدس نیز خوزستان میزبان گردشگران زیادی بود.

او افزود: در سفر اخیرمان به عراق و هماهنگی با کنسولگری این کشور، برنامه‌ریزی‌های خوبی برای برگزاری رویدادهای مشترک گردشگری و صنایع‌دستی میان دو مقصد انجام شده است. همچنین دفاتر خدمات مسافرتی استان پیگیر انعقاد تفاهم‌نامه‌هایی با دفاتر استان‌های جنوبی عراق هستند تا با رفع موانع مرزی، شاهد افزایش ورود گردشگران عراقی باشیم که در همین راستا، نمایندگان بخش‌های مختلف از جمله دانشگاه علوم‌پزشکی نیز برای توسعه گردشگری سلامت حضور دارند.

چالش واحدهای اقامتی غیرمجاز و مسائل امنیتی مرزها

در ادامه نشست، عبدالحمید حرمتی یکی از نمایندگان بخش خصوصی و تأسیسات گردشگری استان با اشاره به اینکه هتل‌ها و تأسیسات گردشگری جزو اموال عمومی و متعلق به مردم هستند و مالکان آن‌ها نقش خادم را دارند، به دو دسته مسافران خوزستان اشاره کرد و گفت: گروه نخست مسافران صنعتی نفت، گاز، پتروشیمی، فولاد و بنادر هستند که حجم مهمی از اقامت‌ها را تشکیل می‌دادند، اما در شرایط فعلی اقتصاد و خاورمیانه کاهش یافته‌اند.

او ادامه داد: گروه دوم نیز گردشگران هستند که با وجود آثار بی‌نظیر جهانی در خوزستان، گردشگران عمومی اروپایی و بین‌المللی کم هستند و بیشترین حجم ورود مربوط به گردشگران عراقی است که در سال‌های اخیر با چالش‌های کرونا و جنگ مواجه بوده‌اند.

این فعال گردشگری دو چالش اساسی در حوزه گردشگران عراق را برشمرد: نخست، فعالیت واحدهای اقامتی غیرمجاز که به گفته او علاوه بر لطمه به تأسیسات رسمی، به کانونی برای بروز مشکلات امنیتی، اقامت افراد غیرمجاز و جاسوسان و آسیب به گردشگران تبدیل شده‌اند؛ در حالی که هتل‌های مجاز زیر ذره‌بین دستگاه‌های نظارتی و انتظامی قرار دارند. دومین چالش، ضرورت اعتمادسازی و کنترل دقیق‌تر مرزها است تا از ورود بدون ضابطه و مخاطرات امنیتی جلوگیری شود.

اعتراض فعال صنفی به حذف نام «میدان گردشگر» در اهواز

در بخش دیگری از این نشست، مجتبی گهستونی فعال گردشگری و روزنامه‌نگار، با ابراز تأسف از رویکرد مدیران ارشد و شورای شهر اهواز نسبت به حوزه گردشگری گفت: با وجود تلاش‌های شبانه‌روزی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، متأسفانه تفکر حمایتی چشمگیری در میان مدیران ارشد استان و شهرداری وجود ندارد.

او ادامه داد: ۱۴ سال پیش راهنمایان گردشگری اهواز مطالبه کردند و این شهر به‌عنوان نخستین شهر ایران دارای «میدان گردشگر» شد؛ اما بسیار جای تأسف است که در دو هفته گذشته، شورای شهر اهواز نام این میدان را تغییر داد و هیچ‌یک از نهادهای صنفی نیز صدای اعتراض بلند نکردند؛ این در حالی است که در استان‌های دیگر مانند همدان، همگرایی شهرداری با میراث‌فرهنگی به وضوح دیده می‌شود.

گهستونی ضمن انتقاد از فضای رخوت و تهدید در میان فعالان صنف، خواستار توجه جدی مسئولان به جایگاه گردشگری در استان شد.

در ادامه نمایندگان دانشگاه علوم‌پزشکی و فعالان حوزه درمان بر لزوم توسعه زیرساخت‌های گردشگری سلامت، ایجاد سامانه‌های فرامرزی در شهرهای مبدأ نظیر بصره، و هماهنگی بیشتر میان دستگاه‌های متولی تأکید کردند.

مسلم شجاعی: هدف‌گذاری افزایش گردشگران عراقی به ۵ میلیون نفر و طرح گذر از مرزها

مسلم شجاعی، مدیرکل دفتر بازاریابی و توسعه گردشگری خارجی وزارت میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری، با تأکید بر این‌که باتوجه به شرایط خاص، رویکرد متمرکز ستادی باید تغییر کند و تفویض اختیار به استان‌های مرزی داده شود، افزود: طرح «گذر از مرزها» سال گذشته در ۱۶ استان مرزی کلید خورد و امسال با تخصیص بودجه و اعتبار افزایش کیفیت و تسهیل تردد در مرزها دنبال می‌شود. بازدید میدانی امروز از مرز شلمچه نیز در همین راستا انجام می‌شود تا دفاتر اطلاع‌رسانی گردشگری در مرزها مستقر شده و همه فعالان (آژانس‌ها، هتلداران، راهنمایان و مراکز درمانی) از این روند منتفع شوند.

شجاعی خاطرنشان کرد: آیین‌نامه گردشگری سلامت در دولت مصوب شده و تکالیف دستگاه‌ها مشخص است، اما هنوز از همه ظرفیت استان‌های مرزی استفاده نمی‌شود. برای موفقیت در بازار عراق، فراتر از مزیت قیمتی (که خدمات ایران بسیار ارزان‌تر از ترکیه و هند است)، نیازمند ایجاد اعتماد عمیق در ساختار عشیره‌ای و قبیله‌ای عراق هستیم. همچنین علاوه بر بصره و شیعیان جنوب عراق، باید بازارهای جدید در مناطق سنی‌نشین این کشور و سایر مناطق را نیز فعال کنیم.

حسن مؤمنی: شلمچه به عنوان الگوی پایلوت تسهیل‌گری ورود گردشگران خارجی انتخاب می‌شود

حسن مؤمنی، دبیر ستاد مرکزی هماهنگی خدمات سفر، سخنران پایانی این نشست بود که با اشاره به علاقه شخصی خود به استان خوزستان و با استناد به فرمایش امام راحل مبنی بر اینکه «هر جا هستید آن را مرکز دنیا بدانید»، گفت: هدف از سفر به خوزستان این است که با دستور صالحی‌امیری، بازدیدهای میدانی انجام دهیم تا بخشی از مشکلات در سطح استان و بخشی دیگر در شوراهای عالی مرکز پیگیری و حل‌وفصل شود.

او با اعلام این‌که مرز شلمچه به عنوان الگو و پایلوت برای تسهیل‌گری ورود گردشگران (اعم از عراقی و سایر ملیت‌ها) انتخاب شده است، تصریح کرد: عمده هماهنگی‌های مرزی مربوط به وزارت راه و شهرسازی، شورای عالی حمل‌و نقل، ستاد گذر مرزی و کمیسیون ایمنی راه‌ها است که با بازدید امروز و استفاده از تجربیات فعالان استان، این موارد در سطح کلان پیگیری خواهد شد.

دبیر ستاد مرکزی هماهنگی خدمات سفر گفت: وجود این‌همه ظرفیت بدون هماهنگی میان‌بخشی و چرخ‌دنده‌های دستگاه‌ها قابل قبول نیست. ستاد مرکزی سفر با عضویت بیش از ۲۷ دستگاه و در سطح معاونان وزرا، وظیفه هماهنگی میان‌بخشی را بر عهده دارد و در استان‌ها نیز استاندار به عنوان رئیس ستاد اجرایی خدمات سفر باید همه دستگاه‌ها را پای کار بیاورد.

او از تلاش برای ابلاغ شیوه‌نامه جدید ستاد مرکزی با امضای معاون اول رئیس‌جمهوری به وزرا و استانداران خبر داد و افزود: با ابلاغ این شیوه‌نامه، تکالیف هر وزارتخانه و سازمان به تفکیک مشخص خواهد شد و پس از آن با ابزار مطالبه‌گری، عملکرد دستگاه‌ها رصد می‌شود. همچنین پیش‌بینی شده است که پیش از پایان سال، نشست ستاد اجرایی خدمات سفر استان خوزستان برگزار شود.

مؤمنی در پایان تأکید کرد: همه دغدغه‌ها و پیشنهادهای مطرح‌شده در این نشست مکتوب شده و گزارش جامع آن خدمت وزیر میراث‌فرهنگی ارسال خواهد شد تا دستورات لازم صادر و پیگیری‌های مقتضی صورت گیرد.

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