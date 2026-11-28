به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، امیر کرم‌زاده روز ۶ آذرماه و در حاشیه دیدار و نشست با جمعی از اهالی روستای تاریخی مورچه‌خورت که باهدف بررسی حفاظت و مرمت از قلعه تاریخی مورچه‌خورت برگزار شد، گفت: حفاظت از قلعه تاریخی مورچه‌خورت به‌عنوان یکی از ارزشمندترین مجموعه‌های تاریخی واقع در شمال استان اصفهان و بخش مرکزی شهرستان شاهین‌شهر، با رویکرد مشارکت مردم محلی در مرمت اضطراری، وارد مرحله تازه‌ای از پیگیری شد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اصفهان ادامه داد: موضوع وضعیت حفاظتی این قلعه تاریخی، ضرورت انجام اقدامات فوری برای جلوگیری از تشدید آسیب‌ها، نحوه مشارکت ساکنان محلی درروند مرمت اضطراری و همچنین زمینه‌های احیای این مجموعه در این نشست موردبررسی قرار گرفت.

کرم‌زاده افزود: در این نشست، با توجه به اهمیت تاریخی، معماری و فرهنگی قلعه مورچه‌خورت، بر ضرورت اتخاذ رویکردی فوری برای حفاظت از بخش‌های آسیب‌پذیر این مجموعه تأکید شد؛ رویکردی که علاوه بر مداخلات تخصصی حفاظتی، ظرفیت همراهی مردم محلی را نیز درروند صیانت از میراث تاریخی منطقه به کار گیرد.

او تصریح کرد: قلعه تاریخی مورچه‌خورت از مجموعه‌های ارزشمند معماری تاریخی استان اصفهان به شمار می‌رود که ساختار خشتی، بافت متراکم سکونتی، عناصر دفاعی، گذرهای تاریخی، فضاهای عمومی و بخش‌های مذهبی آن، تصویری از شیوه زندگی، معماری بومی و تحولات تاریخی منطقه را در خود جای‌داده است.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اصفهان گفت: این مجموعه تاریخی به دلیل ماهیت مصالح، قدمت ساختارهای معماری و تأثیر عوامل محیطی، نیازمند مراقبت مستمر، اقدامات حفاظتی اصولی و مداخلات مرمتی متناسب با ارزش‌های تاریخی آن است؛ از این رو، انجام مرمت اضطراری در بخش‌های نیازمند اقدام فوری، یکی از محورهای اصلی این نشست بود.

در جریان این نشست، بر استفاده از ظرفیت مردم مورچه‌خورت در پیشبرد اقدامات حفاظتی تأکید شد؛ ظرفیتی که می‌تواند با همراهی ساکنان، شناخت آنان از بافت تاریخی، همکاری درروند اجرایی مرمت و تقویت مسئولیت اجتماعی نسبت به میراث‌فرهنگی، زمینه حفاظت مؤثرتر از این مجموعه را فراهم کند.

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