به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، عیسی مزاری روز شنبه ۷ آذرماه ۱۴۰۵ با اشاره به اهمیت نقش مشارکت‌های مردمی در حفاظت از میراث فرهنگی اظهار کرد: تشکیل و ساماندهی انجمن میراث فرهنگی در سطح شهرستان دلگان و بخش‌های جلگه و مرکزی، از جمله برنامه‌های مهم برای تقویت حفاظت و صیانت از آثار تاریخی و فرهنگی منطقه است.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان دلگان افزود: مقابله با حفاری‌های غیرمجاز، جلوگیری از تعرض به محوطه‌های تاریخی، حفاظت از میراث ناملموس و بهره‌گیری از ظرفیت دستگاه‌های اجرایی و انتظامی، از مهم‌ترین محورهای فعالیت این انجمن خواهد بود.

او افزود: تعامل و همکاری با شوراهای اسلامی و استفاده از ظرفیت جوامع محلی می‌تواند نقش مؤثری در ترویج فرهنگ حفاظت از میراث فرهنگی و افزایش مسئولیت‌پذیری اجتماعی در این حوزه داشته باشد.

مزاری همچنین بر ضرورت فرهنگ‌سازی در میان نسل نوجوان تأکید کرد و گفت: همکاری با مدارس و ترویج فرهنگ پاسداشت میراث فرهنگی در میان دانش‌آموزان، اقدامی مؤثر برای نهادینه‌کردن احساس مسئولیت نسبت به حفظ آثار تاریخی و هویت فرهنگی شهرستان در نسل‌های آینده است.

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