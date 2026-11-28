به گزارش میراث آریا، سید محمدمهدی میرزایی قمی مدیرعامل ستاد مرکزی معاینه فنی خودروهای شهر تهران درباره مصوبه شورای شهر تهران مبنی بر تخفیف ورود به محدوده طرح ترافیک برای خودروهای دارای «معاینه فنی برتر» اظهار کرد: امسال بر اساس مصوبه شورای اسلامی شهر تهران برای خودروهای دارای معاینه فنی برتر تخفیف ۲۰ درصدی عوارض تردد در محدوده‌های ترافیکی شهر تهران لحاظ شده است.

او ادامه داد: همچنین بر اساس همین مصوبه برای نخستین بار، دارندگان معاینه فنی از مراکز شهر تهران نیز مشمول ۱۰ درصد تخفیف می‌شوند.

مدیرعامل ستاد مرکزی معاینه فنی خودروهای شهر تهران با بیان اینکه از ابتدای سال جاری تا ۱۵ اسفندماه حدود یک میلیون و ۴۳۳ هزار دستگاه خودرو به مراکز معاینه فنی شهر تهران مراجعه کرده‌اند، تصریح کرد: از این آمار، یک میلیون و ۱۱۳ هزار دستگاه خودرو مربوط به مراجعات اول بوده و نقص مربوط به آلایندگی ۱۴۱ هزار، عدم همراستایی چرخ‌ها ۷۷ هزار، کمک فنر ۳۸ هزار، تست ترمز ۱۰۰ هزار، وضعیت ظاهری ۱۴۱ هزار دستگاه خودرو مراجعه‌کننده به مراکز معاینه فنی شهر تهران شناسایی و در نهایت جهت اخذ معاینه فنی توسط راکبین آن رفع ایراد شده است.

میرزایی قمی افزود: در مجموع ۲۹ درصد از خودروها به علت نقص فنی موفق به اخذ معاینه فنی در مراجعه اول نشده‌اند و تعدادی از این خودروهای مردودی، دارای چند نقص بوده‌اند.

او تصریح کرد: از ابتدای سال جاری تا ۱۵ اسفند ماه حدود یک میلیون و ۶۴ هزار گواهی معاینه فنی صادر شده که از این تعداد، در حدود ۱۳۸ هزار گواهی مربوط به معاینه فنی برتر است؛ در مجموع در حدود ۱۲ درصد از خودروهای مراجعه‌کننده به مراکز معاینه فنی شهر تهران دارای معاینه فنی برتر هستند.

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