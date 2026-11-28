به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، علی بویری مدیر پایگاه میراث‌جهانی شوش، هفتم آذرماه ۱۴۰۵، با اعلام این خبر اظهار کرد: این اثر با هدف ارائه چارچوبی علمی و کاربردی برای تدوین برنامه‌های جامع مدیریت آثار ثبت‌شده در فهرست میراث‌جهانی و ملی تهیه شده و می‌تواند نقش مؤثری در ارتقای فرآیند حفاظت، مدیریت و صیانت پایدار از میراث‌فرهنگی ایفا کند.

او افزود: کتاب «راهنمای تدوین پلان مدیریت» به قلم دکتر مهدی پیرحیاتی، عضو هیئت علمی دانشگاه، ساره ضیایی و بهناز صفرعلی‌نجار تدوین شده و از سوی انتشارات دانشگاه صنعتی جندی‌شاپور دزفول به چاپ رسیده است.

بویری گفت: در این آیین، بر ضرورت تقویت تعامل میان پایگاه‌های میراث‌فرهنگی و مراکز علمی و دانشگاهی تأکید شد و حاضران بهره‌گیری از ظرفیت‌های پژوهشی و تخصصی دانشگاه‌ها را از عوامل مؤثر در ارتقای کیفیت برنامه‌ریزی، حفاظت و مدیریت آثار تاریخی دانستند.

همچنین در ادامه این مراسم، ضمن معرفی و بررسی موضوعات مطرح شده در کتاب، گفت‌وگوی کارشناسی درباره اهمیت تدوین برنامه‌های مدیریتی و نقش آن‌ها در حفاظت و مدیریت اصولی آثار تاریخی برگزار شد.

مدیر پایگاه میراث‌جهانی شوش با اشاره به استقبال قابل توجه دانشجویان از برگزاری چنین رویدادهایی گفت: این آیین با حضور مدیران و کارشناسان پایگاه‌های میراث‌جهانی شوشتر و چغازنبیل، استادان و دانشجویان باستان‌شناسی دانشگاه شهیدچمران اهواز، کارشناسان و جمعی از دوستداران میراث‌فرهنگی در سالن موزه شوش برگزار شد.

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