به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، حمیدرضا خادم هفتم آذرماه ۱۴۰۵ با اشاره به اهمیت حفظ و احیای بافت تاریخی این شهر اظهار کرد: بافت تاریخی دزفول یکی از ارزشمندترین سرمایه‌های فرهنگی و معماری کشور محسوب می‌شود و حفاظت، مرمت، احیا و ایجاد شرایط مناسب برای حضور گردشگران در این محدوده از اولویت‌های مهم اداره میراث‌فرهنگی شهرستان است.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی دزفول افزود: ادامه عملیات مرمت گذر تاریخی احمدکور و ساماندهی مسیر کوچه انصارالمهدی در راستای تکمیل و توسعه رینگ گردشگری بافت تاریخی دزفول انجام می‌شود؛ مسیری که با احیای گذرهای تاریخی ایجاد پیوستگی میان فضاهای ارزشمند شهری و فراهم‌کردن شرایط مناسب برای گردشگران می‌تواند نقش مؤثری در رونق گردشگری فرهنگی و تاریخی شهرستان ایفا کند.

او با تأکید بر ضرورت توجه ویژه به احیای بافت تاریخی دزفول بیان کرد: رویکرد اداره میراث‌فرهنگی فقط حفاظت از بناهای تاریخی نیست بلکه احیای فضاهای شهری تاریخی بازگرداندن هویت و حیات به گذرهای قدیمی ارتقای کیفیت محیط شهری و ایجاد زمینه برای رونق فعالیت‌های گردشگری و اقتصادی در این محدوده نیز از اهداف مهم ما به شمار می‌رود.

خادم خاطرنشان کرد: اجرای طرح‌های مرمتی و ساماندهی گذرهای تاریخی گامی در راستای حفظ هویت معماری و فرهنگی دزفول و انتقال این میراث ارزشمند به نسل‌های آینده است و این اداره با جدیت روند حفاظت و احیای بافت تاریخی شهرستان را دنبال می‌کند.

او یادآوری کرد: ادامه عملیات مرمت و ساماندهی گذرهای تاریخی دزفول در راستای تقویت زیرساخت‌های گردشگری، افزایش جذابیت بافت تاریخی و معرفی هرچه بیشتر ظرفیت‌های فرهنگی و معماری این شهر کهن انجام می‌شود.

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