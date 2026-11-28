به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، نشست شورای بسیجیان وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، امروز شنبه ۷ آذرماه، به مناسبت گرامیداشت هفته بسیج با حضور جمعی از مدیران و کارکنان این وزارتخانه برگزار شد.

در این نشست، روزبه کردونی، مشاور وزیر و مدیرکل حوزه وزارتی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، پیام سیدرضا صالحی‌امیری، وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، به مناسبت هفته بسیج را قرائت کرد.

بهروز ندایی، معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی و سیدعباس مصطفوی، مشاور وزیر نیز در این نشست حضور داشتند.

وزیر میراث‌فرهنگی در این پیام، بسیج را تجلی خرد جمعی، اراده ملی و سرمایه اجتماعی ایران توصیف کرد و با اشاره به خاستگاه مردمی و جایگاه تاریخی این نهاد، فرهنگ بسیجی را نماد پیوند ایمان، آگاهی، ایثار و مسئولیت‌پذیری ملی دانست.

در متن پیام سیدرضا صالحی‌امیری آمده است:

«بسیج، تجلی خرد جمعی، اراده ملی و سرمایه اجتماعی ایران است، نهادی که با دوراندیشی تاریخی امام خمینی(ره) از متن مردم برآمد و با ابتکارات قائد شهید، در مسیر تحولات سرنوشت‌ساز کشور، به نماد پیوند ایمان، آگاهی، ایثار و مسئولیت‌پذیری ملی تبدیل شد. فرهنگ بسیجی، در عمیق‌ترین معنای خود، تبلور فضیلت‌هایی چون اخلاص، بصیرت، شجاعت، تعهد و تقدم منافع جمعی بر مصالح فردی است، خصائصی ریشه‌دار در حافظه تاریخی و سنت پهلوانی و اخلاقی تمدن ایرانی.

تجربه تاریخی ایران، به‌ویژه در دو جنگ دوازده‌روزه و رمضان، بار دیگر آشکار ساخت که عمیق‌ترین پشتوانه اقتدار ملی، سرمایه انسانی متعهد و همبستگی مردمی است. بسیج در این بزنگاه‌ها، جلوه‌ای از پایداری اجتماعی، هوشیاری ملی و اراده یک ملت برای پاسداری از استقلال، امنیت و تمامیت سرزمینی خویش بوده است.

اینجانب فرارسیدن هفته بسیج را به تمامی بسیجیان شریف و فداکار کشور تبریک می‌گویم و باور دارم فرهنگ ایثار، بصیرت و مسئولیت‌پذیری، همچنان از پشتوانه‌های راهبردی ایران برای عبور از دشواری‌ها، تحکیم همبستگی ملی و تحقق افق‌های پیشرفت و سربلندی خواهد بود.»

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