محسن خان‌جهانی مستندساز که آثاری چون «پیچ سرهنگ»، «آزادراه»، «صندلی ۲۵۷»، «انتهای خیابان پاستور»، «برسرخاک» را در کارنامه مستندسازیش دارد، فیلمی را آماده نمایش دارد که درباره بمباران شرکت‌های یوتیلیتی عسلویه در جنگ ۴۰ روزه امریکا و اسرائیل علیه ایران است.

در جریان این حملات برخی زیرساخت‌های انرژی ایران در عسلویه هدف حمله قرار گرفت.

«ما چندنفر بودیم» با تصاویری مستند از لحظه حادثه، این روایت تلخ را از جنگ ۴۰ روزه، روایت می‌کند.

این مستند توسط آرش زاهدی اصل تدوین و آماده نمایش شده است.

عوامل این مستند عبارتند از: تصویربردار: رضا حصاری، صدابردار: روح الله جعفر بیگلو، صداگذار: آرش قاسمی، آهنگساز: پدرام قره‌داغی، طراح پوستر: بنفشه جهانگیری.

اصلاح رنگ و نور این فیلم به عهده رضا تیموری است.

همچنین تهیه‌کنندگی این فیلم علی حسین خان‌جهانی برعهده داشته است.

محسن خان جهانی مستند دیگری به نام «یک روز از آن روزها» را درباره یکی دیگر از حوادث جنگ ۴۰ روزه آمریکا و اسرائیل علیه ایران آماده نمایش دارد.

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