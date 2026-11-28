حسین رحیمی، در گفت‌وگو با خبرنگار میراث آریا، اظهار کرد: در راستای توسعه فعالیت‌های فرهنگی و ترویج فرهنگ خوراک سالم، کمیته گردشگری خوراک و نوشیدنی‌های سنتی البرز با همکاری مرکز آموزشی درمانی کوثر، روز سه‌شنبه، سوم آذرماه جشنواره غذای سالم را با حضور کارکنان این مرکز برگزار کرد.

دبیر کمیته گردشگری خوراک و نوشیدنی‌های سنتی البرز افزود: این رویداد با استقبال کارکنان بیمارستان همراه بود و ۲۰ نفر از شرکت‌کنندگان با ارائه غذاهای متنوع در چهار بخش غذای اصلی، پیش‌غذا، دسر و صبحانه دیابتی در آن حضور یافتند.

او بیان کرد: این جشنواره از ساعت ۱۰ تا ۱۲ برگزار شد و شرکت‌کنندگان ضمن ارائه توانمندی‌های خود در زمینه تهیه و عرضه خوراک، فرصتی برای تعامل و هم‌افزایی در کنار یکدیگر پیدا کردند. در پایان نیز برگزیدگان بخش‌های مختلف معرفی و مورد تقدیر قرار گرفتند.

دبیر کمیته گردشگری خوراک و نوشیدنی‌های سنتی البرز با بیان اینکه غذا بخشی از فرهنگ، هویت و سبک زندگی جوامع است، تصریح کرد: نوع انتخاب و مصرف مواد غذایی، شیوه طبخ و حتی آداب و رسوم مرتبط با سفره، همگی بخشی از فرهنگ غذایی هر جامعه را شکل می‌دهند. از این منظر، پرداختن به موضوع خوراک سالم می‌تواند علاوه بر ارتقای آگاهی عمومی، زمینه‌ساز توجه بیشتر به ظرفیت‌های فرهنگی و گردشگری این حوزه باشد.

این مسئول با تأکید بر اهمیت توجه به الگوی تغذیه در محیط‌های درمانی گفت: بیمارستان‌ها و مراکز درمانی به دلیل ارتباط مستقیم با سلامت انسان، ظرفیت قابل توجهی برای ترویج فرهنگ تغذیه صحیح دارند. برگزاری برنامه‌هایی با محوریت غذای سالم در چنین محیط‌هایی می‌تواند فرصتی برای توجه بیشتر به اهمیت انتخاب آگاهانه مواد غذایی و نقش تغذیه در حفظ و ارتقای سلامت باشد.

رحیمی با اشاره به پیش‌بینی بخش صبحانه دیابتی در این جشنواره خاطرنشان کرد: توجه به نیازهای تغذیه‌ای افراد با شرایط جسمانی متفاوت، از موضوعات مهم در فرهنگ‌سازی تغذیه سالم است. گنجاندن چنین بخشی در جشنواره نشان می‌دهد که مفهوم غذای سالم باید با شناخت نیازهای افراد، تنوع غذایی و توجه به اصول تغذیه صحیح همراه باشد.

او همچنین بر ضرورت توسعه همکاری میان مجموعه‌های فرهنگی، گردشگری و مراکز خدماتی و درمانی تأکید کرد و گفت: گردشگری خوراک ظرفیت‌های گسترده‌ای برای معرفی فرهنگ غذایی، آداب و رسوم بومی و توانمندی‌های مرتبط با تولید و عرضه غذا دارد. معتقدیم این ظرفیت نباید صرفاً به برگزاری رویدادهای نمایشی محدود شود، بلکه باید از آن به‌عنوان ابزاری برای ترویج سبک زندگی سالم، تقویت مشارکت اجتماعی و معرفی داشته‌های فرهنگی استان استفاده کرد.

دبیر کمیته گردشگری خوراک و نوشیدنی‌های سنتی البرز در پایان توضیح داد: یکی از اهداف ما در کمیته، گسترش برنامه‌های فرهنگی و ترویجی در حوزه خوراک و ایجاد زمینه مشارکت مجموعه‌های مختلف در این مسیر است. برگزاری جشنواره غذای سالم در بیمارستان کوثر نیز نمونه‌ای از این تعامل و همکاری بود که امیدواریم با استمرار چنین برنامه‌هایی، شاهد توجه بیشتر به فرهنگ غذای سالم و معرفی ظرفیت‌های گردشگری خوراک استان البرز باشیم.

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