به گزارش میراث‌آریا به نقل از روابط عمومی پروژه، مراسم اکران خصوصی فیلم سینمایی «بی‌بازگشت» به کارگردانی محمود ناظری و تهیه کنندگی عرفان قاسمپور در جمع مدیران صنعت نفت و گاز کشور، فعالان صنعت و هنرمندان و اهالی فرهنگ در تالار اندیشه حوزه هنری برگزار شد.

داستان این فیلم درباره ساخت یکی از خاص‌ترین دستگاه‌های صنعت گاز است که در انحصار ۷ کشور در جهان بوده است.

در این فیلم بازیگرانی چون ارسطو خوش رزم، حمیدرضا پگاه، المیرا دهقانی، آزیتا ترکاشوند، حسین شمس رضوی، رضا توکلی، سید مجتبی طباطبایی، محمود شولی زاده، سینا غفاری، رامین قربانی، سیما شایسته و پریسا مشکانی به ایفای نقش پرداخته‌اند.

محمود ناظری کارگردان این فیلم در ابتدا درباره پرداختن به موضوع گاز عنوان کرد: داستان ما با صنعت نفت و گاز از ۱۷ فروردین ۱۳۸۳ آغاز می‌شود؛ از روزی که دوران دانشگاه من به پایان رسید و به‌عنوان مستندساز با صنعت نفت و گاز آشنا شدم. از آن زمان تاکنون دل در گرو این صنعت داشته‌ام و با افتخار فعالیت خود را در این حوزه ادامه داده‌ام.

او با اشاره به چالش‌های تولید «بی بازگشت» تاکید کرد: با شروع جنگ ۱۲ روزه تولید این فیلم به تعویق افتاد و مجددا در تابستان و پاییز سال گذشته، با همت روابط عمومی شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران و پس از فراهم شدن مقدمات تولید، کار را از سر گرفتیم. پانزدهم آذر سال گذشته، تصویربرداری را در شهر پاتاوه استان کهگیلویه و بویراحمد آغاز کردیم و در ادامه، در پل‌کله، نجف‌آباد، شهر دماوند، تهران و در نهایت منطقه زیبای پارس جنوبی به کار ادامه دادیم. پس از ۴۵ روز تصویربرداری، این مرحله از پروژه به پایان رسید. در بهمن و اسفند، مراحل بعدی کار انجام شد، اما با توجه به شرایط و جنگ رمضان، پروژه بار دیگر متوقف شد. در نتیجه، ناچار شدیم تا اواخر خرداد نسخه اولیه فیلم را به سرانجام برسانیم. از تیر تا شهریور نیز اصلاحات، صداگذاری، ساخت موسیقی و جلوه‌های ویژه انجام شد و در مهر ۱۴۰۵، اثر آماده اکران شد.

ناظری در ادامه اظهار کرد: به اعتقاد من، هر اثر هنری می‌تواند پیوستی فرهنگی و تکمیل‌کننده یک پروژه صنعتی باشد. سینما در جهان، به‌ویژه در هالیوود، از ظرفیت بالای فرهنگسازی و تولید قدرت استفاده می‌کند. اهمیت این پیوست فرهنگی در اغنا و همراهی افکار عمومی و قدردانی از داشته‌های کشور نمایان می‌شود. ما با تکیه بر تجربه‌های داخلی و خارجی و با شناخت ابعاد مختلف صنعت، جامعه و نیازهای آن، می‌توانیم دستاوردها، دشواری‌ها، ضعف‌ها و قوت‌های خود را به شکلی درست و تأثیرگذار به جامعه منتقل کنیم. اگر این اتفاق به‌درستی رخ دهد، شاید دیگر لازم نباشد برای درک برخی مسائل و تحمل دشواری‌ها، جامعه را با توضیحات متعدد همراه کنیم چراکه مردم خود را در این فرایند سهیم و شریک خواهند دانست.

این کارگردان در پایان عنوان کرد: برای مثال، موضوع ساخت این فیلم می‌توانست در حد یک خبر باقی بماند، خبری که شاید در میان انبوه اخبار روزمره به‌سرعت فراموش شود و توجه چندانی را جلب نکند یا صرفا در قالب یک مستند روایت شود، اما ما به مدد حمایت‌های شرکت ملی گاز توانستیم آن را به سطح خاطره جمعی کشور ارتقا دهیم و به اثری ماندگار تبدیل کنیم؛ اثری که امیدوارم در تارک فرهنگی کشورمان جایگاه شایسته‌ای پیدا کند. این اثر را به رهبر مجاهد شهیدم و تمام مجاهدان وطن تقدیم می‌کنم؛ به کسی که به ما جرأت طوفان داد.

تلاش برای تقویت ژانر پیشرفت در سینما

در ادامه مراسم حمیدرضا جعفریان مدیرعامل سازمان سینمایی سوره اظهار کرد: سال گذشته، زمانی که در سازمان سینمایی حوزه هنری انقلاب اسلامی مشغول تدارک فیلم سینمایی «هارمونی» برای حضور در جشنواره فیلم فجر بودیم و نخستین نمایش آن در همین جشنواره انجام شد، به این جمع‌بندی رسیدیم که جای ژانر پیشرفت و پرداختن به موضوع پیشرفت در سینمای ایران خالی است و باید این حوزه را جدی‌تر دنبال کرد. معتقد بودیم که باید سهم خود را در این زمینه ادا کنیم و هر سال تلاش کنیم اثری با موضوع پیشرفت تولید شود.

او افزود: پس از آن، زمانی که با عوامل پروژه فیلم «بی‌بازگشت» از جمله کارگردان و تهیه‌کننده محترم این اثر آشنا شدیم، خوشحالی ما دوچندان شد چراکه دریافتیم افراد دیگری نیز با همین دغدغه و نگاه در این مسیر گام برداشته‌اند. با روی باز و امید فراوان از این عزیزان استقبال کردیم تا به امید خدا بتوانیم با همکاری یکدیگر، ژانر پیشرفت را در سینمای ایران تقویت کنیم.

مدیرعامل سازمان سینمایی سوره در پایان عنوان کرد: من از تمام عوامل این پروژه تشکر می‌کنم. فیلم ساختن به طور طبیعی امر بسیار سختی است و این پروژه نیز در طول تولید با ۲ جنگ برخورد کرد. مبنای پرداختن به ژانر پیشرفت در سینما ایران قوی است، چیزی که ما از رهبر شهیدمان آموختیم. در پیام رهبر انقلاب به نخبگان انقلاب نیز به ایران قوی بارها اشاره شده بود.

«بی‌بازگشت» روایت یک تصمیم راهبردی است

در ادامه مراسم بهنام میرزایی مدیرعامل شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران بیان کرد: در ابتدا لازم می‌دانم از عوامل ساخت فیلم «بی‌بازگشت»، همه هنرمندان و بازیگرانی که در این اثر نقش‌آفرینی کردند، تشکر و قدردانی کنم. فیلم «بی‌بازگشت» صرفا روایتگر یک تجربه صنعتی نیست، بلکه تلاش می‌کند نتیجه یک تصمیم راهبردی را به تصویر بکشد؛ تصمیمی که مدیران صنعت گاز در مقطعی حساس، با شجاعت و آینده‌نگری اتخاذ کردند. تصمیمی برای ساخت این تجهیزات و اتکا به توان داخلی؛ تجهیزی بسیار پیچیده و پیشرفته که در بخش‌های مختلف صنعت مورد استفاده قرار می‌گیرد.

بالندگی ما باید در سینما ثبت شود

سپس سعید توکلی معاون‌ وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران اظهار کرد: در همین‌جا از اصحاب هنر و هنرمندانی که در این جلسه حضور دارند، درخواست می‌کنم که نه‌تنها به موضوع این فیلم و رهایی از وابستگی‌ها، بلکه به تک‌تک دستاوردها و حماسه‌آفرینی‌هایی که در شرکت ملی گاز و به‌طور گسترده‌تر در صنعت نفت اتفاق افتاده است، توجه کنند و برای روایت آن‌ها وارد میدان شوند. اطمینان می‌دهم که هرکدام از این موضوعات ظرفیت تبدیل شدن به آثار هنری ارزشمند را دارند.

او متذکر شد: من در یکی از مقاطع تولید، از نزدیک شاهد بخشی از دشواری‌های کار بودم. این موضوع مایه افتخار است که وقتی اثری با محتوای ارزشمند، سناریوی مناسب و متن شایسته در اختیار گروهی از هنرمندان توانمند قرار می‌گیرد، آن‌ها نیز با تمام وجود با اثر ارتباط برقرار می‌کنند و برای به ثمر رسیدن آن تلاش می‌کنند.

توکلی اظهار کرد: ما در جریان جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان اتفاقاتی را پشت سر گذاشتیم که همه این رویدادها می‌توانند به روایت‌هایی تبدیل شوند که تصویری از یک صنعت، مردمی پرتلاش و انسان‌هایی ارائه می‌دهند که با توانمندی و مسئولیت‌پذیری خود، زمینه پیشرفت کشور را فراهم کرده‌اند. به اعتقاد من، این بالندگی حاصل یک اصل مهم یعنی قرار گرفتن افراد شایسته در جایگاه‌های مناسب و انجام کارهای درست است.

این مراسم در روز سه‌شنبه ۳ آذر برگزار و پس از اکران فیلم از مدیران فعال عرصه نفت و گاز و بازیگران و عوامل فیلم «بی بازگشت» تجلیل شد.

فیلم سینمایی «بی بازگشت» به نویسندگی و کارگردانی محمود ناظری، تهیه کنندگی عرفان قاسمپور، با حمایت شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران، توسط موسسه مهتا تصویر و با مشارکت موسسه بهمن سبز تولید و آماده نمایش شده است.

انتهای پیام/