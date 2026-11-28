به گزارش خبرنگار میراث‌ آریا، سید موید محسن‌نژاد شنبه ۷ آذر ۱۴۰۵ در نشست شورای اداری شهرستان فاریاب با موضوع برگزاری جشنواره ذرت‌، با حضور سید ابوالحسن حسینی فرماندار فاریاب، غلامرضا فرخی معاون صنایع‌دستی و نماینده تام‌الاختیار مدیرکل میراث‌فرهنگی در جنوب استان و اعضای شورای اداری، گردشگری را یکی از محورهای اصلی توسعه استان دانست و گفت: با توجه به تاکید استاندار کرمان بر توسعه گردشگری، باید از ظرفیت‌های متنوع استان برای تبدیل کرمان به مقصدی رویدادمحور بهره گرفت.

مدیرکل میراث‌فرهنگی کرمان با اشاره به ظرفیت‌های کشاورزی، طبیعی و فرهنگی شهرستان فاریاب افزود: برگزاری رویدادهای متناسب با توانمندی‌های منطقه، از جمله جشنواره ذرت، فرصت مناسبی برای معرفی ظرفیت‌های شهرستان و تقویت جریان گردشگری است.

او با تاکید بر ضرورت مردم‌محور بودن رویدادها تصریح کرد: جشنواره‌ها و رویدادهای گردشگری زمانی اثربخش خواهند بود که با مشارکت جوامع محلی برگزار شوند و زمینه درآمدزایی و رونق اقتصادی را برای مردم منطقه فراهم کنند، در این مسیر نقش دولت باید تسهیلگری و فراهم‌کردن بستر مناسب برای حضور و مشارکت بخش خصوصی و مردم باشد.

محسن‌نژاد گردشگری کشاورزی را از ظرفیت‌های مهم شهرستان فاریاب برشمرد و اظهار کرد: اداره‌کل میراث‌فرهنگی کرمان آمادگی دارد با امضا تفاهم‌نامه با سازمان جهاد کشاورزی جنوب استان، زمینه توسعه گردشگری کشاورزی و معرفی جنوب کرمان به‌عنوان قطب گردشگری کشاورزی ایران را فراهم کند، رویکردی که می‌تواند به تسهیل و افزایش جذب گردشگران در منطقه منجر شود.

مدیرکل میراث‌فرهنگی کرمان توسعه بوم‌گردی‌ها را از دیگر الزامات رونق گردشگری فاریاب دانست و گفت: لازم است در هر یک از روستاهای شهرستان، دست‌کم یک واحد بوم‌گردی فعال وجود داشته باشد تا ضمن معرفی ظرفیت‌های فرهنگی، طبیعی و اقتصادی روستاها، زمینه اشتغال‌زایی، رونق کسب‌وکارهای محلی و توسعه پایدار فراهم شود.

او همچنین بر حمایت از سرمایه‌گذاری گردشگری در شهرستان فاریاب تاکید کرد و افزود: اداره‌کل میراث‌فرهنگی کرمان در چارچوب قوانین و مقررات، برای تسهیل صدور مجوزها و اعطا تسهیلات به طرح‌های گردشگری آمادگی دارد و همراهی با سرمایه‌گذاران تا حصول نتیجه، تسریع در پاسخ‌گویی به درخواست‌ها و رفع موانع پیش‌روی اجرای طرح‌ها از اولویت‌های این اداره‌کل است.

محسن‌نژاد با اشاره به اهمیت حفاظت از آثار تاریخی و فرهنگی منطقه بیان کرد: برگزاری دوره‌های آموزشی عمومی برای فرهنگ‌سازی در زمینه حفاظت از آثار تاریخی و باستانی و فعال‌سازی انجمن‌های میراث‌فرهنگی در شهرستان فاریاب، از اقدامات ضروری برای صیانت از داشته‌های فرهنگی و تاریخی این منطقه است.

مدیرکل میراث‌فرهنگی کرمان با تاکید بر ظرفیت‌های صنایع‌دستی فاریاب نیز خاطرنشان کرد: این شهرستان در حوزه صنایع‌دستی ظرفیت‌های قابل توجهی برای رشد، توسعه و ترویج دارد و معاونت صنایع‌دستی استان و اداره‌کل میراث‌فرهنگی کرمان آماده همکاری برای تقویت این بخش و بهره‌گیری از توانمندی‌های هنرمندان و صنعتگران محلی هستند.

هم‌افزایی دستگاه‌ها، مسیر توسعه گردشگری جنوب کرمان را هموار می‌کند

غلامرضا فرخی، معاون صنایع‌دستی و نماینده تام‌الاختیار مدیرکل میراث‌فرهنگی در جنوب استان کرمان، با تاکید بر ضرورت هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی برای توسعه گردشگری منطقه گفت: جنوب استان برای دستیابی به جایگاه شایسته خود در نقشه گردشگری ایران، نیازمند همکاری و هماهنگی همه ارکان توسعه و بهره‌گیری هدفمند از ظرفیت‌های موجود است.

معاون صنایع‌دستی کرمان با اشاره به توانمندی‌های گردشگری طبیعی جنوب کرمان افزود: این منطقه از ظرفیت‌های ارزشمندی در حوزه طبیعت‌گردی برخوردار است که با شناسایی جاذبه‌ها، توسعه زیرساخت‌ها و فراهم‌کردن امکانات مورد نیاز، می‌توان زمینه حضور و جذب گردشگران را فراهم کرد.

او گردشگری کشاورزی را از دیگر فرصت‌های توسعه گردشگری فاریاب دانست و اظهار کرد: فعال‌سازی این ظرفیت می‌تواند نقش موثری در توسعه پایدار گردشگری منطقه داشته باشد، همچنین توسعه خانه‌های صنایع‌دستی در شهرستان، از برنامه‌های موثر برای تقویت تولید، رونق اقتصادی و ایجاد فرصت‌های اشتغال است.

فرخی‌ صنایع‌دستی را اقتصادی مولد و هویت‌پایه توصیف کرد و گفت: توسعه این حوزه می‌تواند زمینه تولید ثروت در خانواده‌های فاریاب را فراهم کند و با پیوند میان صنایع‌دستی، گردشگری و ظرفیت‌های بومی، به تقویت اقتصاد محلی بینجامد.

جشنواره ذرت‌ فرصتی برای معرفی ظرفیت‌های فاریاب و افزایش نشاط اجتماعی است‌

سید ابوالحسن حسینی فرماندار فاریاب، با قدردانی از حضور مدیرکل میراث‌فرهنگی کرمان و معاون صنایع‌دستی این اداره‌کل در نشست شورای اداری شهرستان، بر ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت‌های گردشگری و اقتصادی فاریاب تاکید کرد.

فرماندار فاریاب با اشاره به توانمندی‌های تاریخی، طبیعی و کشاورزی شهرستان افزود: این شهرستان از ظرفیت‌های مناسبی برای توسعه گردشگری و ایجاد درآمد برخوردار است که با برنامه‌ریزی و اجرای اقدامات مناسب می‌توان این ظرفیت‌های بالقوه را به فرصت‌های بالفعل اقتصادی تبدیل کرد.

او استفاده از ظرفیت شرکت‌های معدنی و صنعتی شهرستان را در توسعه زیرساخت‌های گردشگری ضروری دانست و گفت: همراهی این مجموعه‌ها می‌تواند به تقویت امکانات گردشگری، بهره‌گیری از توانمندی‌های منطقه و ایجاد فرصت‌های جدید اشتغال کمک کند.

حسینی همچنین برگزاری جشنواره ذرت‌ را فرصتی برای افزایش نشاط اجتماعی، معرفی توانمندی‌های شهرستان و تقویت ظرفیت‌های اقتصادی و گردشگری فاریاب عنوان کرد.

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