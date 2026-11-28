به گزارش میراث‌آریا، آرش شریف‌زاده، کارگردان مراسم افتتاحیه این دوره از جشنواره تئاتر کودک و نوجوان، با تشریح جزئیات این رویداد اظهار کرد: مراسم افتتاحیه از ساعت ۱۴:۳۰ امروز در میدان امام خمینی(ره) همدان با شادپیمایی و برنامه‌های عروسکی آغاز شد که پس از آن، بخش‌های اصلی روی استیج ادامه یافت.

کارگردان مراسم افتتاحیه با اشاره به بخش‌های جذاب برای افتتاحیه امسال گفت: اجرای قطعه اختصاصی «ترانه تئاتر»، از جمله برنامه‌های ویژه‌ای بود که برای نخستین بار اجرا شد. این اثر با همراهی هنرجویان و به خوانندگی حامد ترابی و زهرا جلیلی اجرا و هدف از تولید آن، ترویج فرهنگ تماشای تئاتر و تشویق خانواده‌ها به حضور در سالن‌های نمایش بود.

او افزود: حضور استاد انصافی با برنامه‌های نمایشی سنتی، بخش‌های عروسکی همراه با موسیقی زنده و اجرای گروه موسیقی، از دیگر بخش‌هایی بود که فضایی شاد و مفرح را برای کودکان و خانواده‌ها رقم زد.

کارگردان افتتاحیه جشنواره تئاتر کودک و نوجوان از بخش‌های ارزشی و قدردانی این مراسم خبر داد و گفت: در این آیین از افرادی که از دوران کودکی با جشنواره همراه بوده‌اند و در دوره‌های مختلف حضور مستمر داشته‌اند، تجلیل و به پاسداشت ایثار و فداکاری، از خانواده‌های شهدای حوادث اخیر نیز تقدیر به عمل آمد.

او با تأکید بر محوریت «خانواده» در برنامه‌های این دوره تصریح کرد: تلاش کردیم تا بخش عمده‌ای از برنامه‌های افتتاحیه با حضور گرم و پررنگ کودکان و نوجوانان همدانی اجرا شود. این مراسم تا پیش از اذان مغرب به کار خود ادامه داد.

گفتنی است، سی‌ویکمین جشنواره بین‌المللی تئاتر کودک و نوجوان از ۸ تا ۱۳ آذر ماه با شعار «حال خوب بچه‌های امروز، حال خوب ایران فرداست» به دبیری مرضیه برومند در همدان برگزار می‌شود.

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