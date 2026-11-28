به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، آرمان وطن‌دوست روز شنبه ۷ آذرماه ۱۴۰۵ در دیدار سید غریب سجادی فرماندار سنندج، اظهار کرد: سنندج از ظرفیت‌های ارزشمند تاریخی، فرهنگی و گردشگری برخوردار است و بهره‌گیری از این توانمندی‌ها نیازمند برنامه‌ریزی، حمایت و همکاری بیشتر دستگاه‌های اجرایی است.



سرپرست اداره‌کل میراث‌فرهنگی کردستان، با اشاره به ضرورت حمایت از بخش خصوصی فعال در حوزه گردشگری و صنعتگران صنایع‌دستی افزود: پیگیری طرح‌های گردشگری از جمله پروژه قشلاق گریزه و ایجاد بازارچه‌های صنایع‌دستی در ورودی شهرها از جمله موضوعاتی است که در راستای تقویت زیرساخت‌های گردشگری دنبال می‌شود.



او با اشاره به برنامه‌های توسعه بازارچه‌های صنایع‌دستی در سنندج عنوان کرد: ایجاد بازارچه در پارک معلم، پارک نیشتمان و پارک پیرچنار در دستور کار قرار دارد و همچنین استفاده از ظرفیت انبار غله سنندج برای راه‌اندازی بازارچه صنایع‌دستی در حال پیگیری است.



وطن‌دوست با بیان اینکه این بازارچه‌ها فرصت مناسبی برای عرضه مستقیم محصولات و تولیدات هنرمندان بومی فراهم می‌کنند، یادآور شد: حمایت از صنعتگران و ایجاد زمینه مناسب برای معرفی و فروش صنایع‌دستی، به رونق اقتصادی این حوزه و تقویت اشتغال کمک می‌کند.



سرپرست اداره‌کل میراث‌فرهنگی کردستان با اشاره به اینکه بخش قابل توجهی از رویدادهای فرهنگی و گردشگری استان در شهر سنندج به عنوان مرکز استان و روستاهای این شهرستان برگزار می‌شود، بر ضرورت افزایش تعامل و هم‌افزایی میان دستگاه‌های اجرایی برای برگزاری مطلوب این رویدادها تاکید کرد.



او همچنین از اجرای برنامه‌های ویژه شب چله در سطح استان از ۲۵ آذرماه لغایت ۲ دی ماه خبر داد و گفت: این برنامه‌ها فرصتی برای معرفی آیین‌ها، سنت‌ها و فرهنگ بومی کردستان است و تحقق اهداف آن به مشارکت و همکاری دستگاه‌های مربوطه نیاز دارد.



فرماندار سنندج نیز در این دیدار با اشاره به ظرفیت‌های تاریخی، فرهنگی و گردشگری این شهرستان اظهار کرد: سنندج با توجه به پیشینه تاریخی و برخورداری از جاذبه‌های متنوع، ظرفیت‌های قابل توجهی برای توسعه گردشگری دارد و شایسته است اقدامات بیشتری برای معرفی و بهره‌برداری از این توانمندی‌ها انجام شود.



سید غریب سجادی افزود: توسعه شهرستان نیازمند همکاری و هم‌افزایی مجموعه دستگاه‌های اجرایی است و باید با همفکری و استفاده از ظرفیت‌های موجود، زمینه پیشرفت و رونق اقتصادی و فرهنگی سنندج را فراهم کنیم.



او با استقبال از برگزاری رویدادهای فرهنگی در سنندج، آمادگی فرمانداری را برای همکاری در اجرای برنامه‌های فرهنگی و گردشگری اعلام کرد و گفت: برگزاری چنین رویدادهایی می‌تواند در معرفی پیشینه تاریخی، فرهنگ و ظرفیت‌های شهرستان نقش مهمی داشته باشد.

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