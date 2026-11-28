به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، احمد تجری پنجشنبه ۵ آذر ۱۴۰۵ در حاشیه بازدید از هتل ۴ ستاره کاگان ساری که با همراهی محمدابراهیم تولایی، معاون اقتصادی استانداری مازندران صورت گرفت، گفت: این پروژه در سال ۱۴۰۳ آغاز شده و با پیشرفت فیزیکی ۷۱ درصدی، در زمینی به مساحت ۱۱ هزار مترمربع و زیربنای ۹ هزار و ۲۲۰ مترمربع در حال اجراست.

مدیرکل میراث‌فرهنگی مازندران افزود: حجم سرمایه‌گذاری پیش‌بینی‌شده برای این طرح یک‌هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان است که با بهره‌برداری از این مجموعه، زمینه اشتغال مستقیم بیش از ۱۸۹ نفر فراهم خواهد شد.

او یادآور شد: این پروژه در گروه هتل‌های چهارستاره تعریف شده و از طرح‌های مؤثر در تقویت ظرفیت اقامتی، ارتقای کیفیت خدمات گردشگری و توسعه زیرساخت‌های گردشگری مرکز استان شمرده می‌شود.

تجری با اعلام حمایت از سرمایه‌گذاران بخش خصوصی خاطرنشان کرد: ارزیابی روند اجرایی، بررسی موانع احتمالی پیش‌روی تکمیل طرح و پیگیری روند توسعه زیرساخت‌های گردشگری به صورت جدی پیگیری می‌شود.

مدیرکل میراث‌فرهنگی مازندران‌، گفت: توسعه مراکز اقامتی با استانداردهای مطلوب، از جمله اولویت‌های حوزه گردشگری استان است که می‌تواند ضمن افزایش ظرفیت پذیرش مسافران، به رونق اقتصادی، جذب سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و ایجاد فرصت‌های شغلی پایدار در منطقه کمک کند.

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