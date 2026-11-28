به گزارش میراث‌آریا، محمدرضا اکبری در نشست خبری با حضور ۱۰ رسانه خارجی، ۳۰ رسانه و فعالان مجازی داخلی، به تبیین برنامه‌های آتی این استان برای تقویت جایگاه خود در بازار گردشگری پرداخت.

سرپرست اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان همدان در این نشست با تأکید بر پیشینه چند هزارساله و ظرفیت‌های تمدنی همدان، از جمله آثار ثبت‌شده ملی و جهانی، نقش حیاتی رسانه‌ها را در معرفی این میراث به جهانیان مهم ارزیابی کرد.

اکبری با اشاره به تلاش برخی رسانه‌ها برای ارائه تصاویری نگران‌کننده از امنیت ایران، تأکید کرد که حضور پرشور خانواده‌ها و گردشگران در رویدادهای فرهنگی، روایتگر واقعیِ نشاط اجتماعی و امنیت زندگی مردم است و در ادامه افزود: رسانه‌ها مسئولیت سنگینی در شکل‌دهی به دیدگاه جهان نسبت به شرایط کشور دارند و همکاری نزدیک میان دستگاه‌های اجرایی و رسانه‌ها جهت معرفی هویت تاریخی و هگمتانه‌ای ایران به جهان یک ضرورت است.

محمد ثابت اقلیدی، معاون روابط‌عمومی و امور بین‌الملل وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی نیز در این نشست با تأکید بر ضرورت معرفی ظرفیت‌های تاریخی، فرهنگی و گردشگری کشور اظهار کرد: وزارت میراث‌فرهنگی متولی سه حوزه میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی است و هر سه حوزه برای توسعه و رونق اقتصادی به معرفی مناسب نیاز دارند.

او افزود: همان‌طور که معرفی محصولات و خدمات در سایر کسب‌وکارها به توسعه بازار کمک می‌کند، در حوزه میراث‌فرهنگی و گردشگری نیز معرفی ظرفیت‌ها می‌تواند زمینه‌ساز جذب گردشگران داخلی و خارجی باشد. ایران از نظر برخورداری از آثار و محوطه‌های تاریخی در شمار کشورهای برجسته جهان قرار دارد و این ظرفیت‌ها می‌توانند به اهرمی برای جذب گردشگر تبدیل شوند.

معاون روابط‌عمومی و امور بین‌الملل وزارت میراث‌فرهنگی با اشاره به تأثیر گردشگری بر اقتصاد جوامع محلی گفت: رونق گردشگری به‌عنوان یک محرک اقتصادی، زمینه فعالیت و اشتغال بسیاری از مشاغل مرتبط، از جمله تولیدکنندگان هنرهای سنتی و صنایع‌دستی را فراهم می‌کند.

اقلیدی برگزاری رویدادها و برنامه‌های آشناسازی را یکی از ابزارهای مؤثر معرفی ظرفیت‌های گردشگری دانست و افزود: تجربه نشان داده است که این برنامه‌ها در مقایسه با بسیاری از روش‌های تبلیغاتی، هزینه کمتری دارند و می‌توانند بازخورد مناسبی ایجاد کنند.

او با تأکید بر جایگاه خبرنگاران در معرفی مقصدهای گردشگری بیان کرد: خبرنگاران و فعالان رسانه‌ای به دلیل جایگاه اجتماعی و ارتباط گسترده با افکار عمومی، می‌توانند نقش مهمی در معرفی ظرفیت‌های گردشگری ایفا کنند. همان‌طور که در تورهای آشناسازی گردشگری، توراپراتورها و راهنمایان گردشگری با توانمندی‌های یک مقصد آشنا می‌شوند، حضور خبرنگاران نیز می‌تواند پلی برای انتقال این ظرفیت‌ها به جامعه هدف باشد.

معاون روابط‌عمومی و امور بین‌الملل وزارت میراث‌فرهنگی تأکید کرد: هدف از برگزاری تورهای آشناسازی رسانه‌ای، معرفی ظرفیت‌های کمتر شناخته‌شده استان‌ها به جامعه است تا این اطلاع‌رسانی در نهایت به توسعه گردشگری، رونق اقتصادی و تقویت کسب‌وکارهای جوامع محلی منجر شود.

در بخش دیگری از این نشست، محمود رجبی، رئیس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری همدان، از گسترش ابعاد رویدادهای فرهنگی خبر داد.

او اعلام کرد که جشن مردمی «برگ‌ریزان حکمت» که پیش‌تر به‌صورت تک‌روزه برگزار می‌شد، امسال در قالب یک برنامه ۱۰ روزه اجرا می‌شودکه این رویداد با تمرکز بر مجموعه هگمتانه و پیاده‌راه اکباتان با استقبال خوبی روبه‌رو شده و هدف از این تغییر، افزایش مشارکت شهروندان و جذب گردشگران پاییزی است.

آمارهای گردشگری و آغاز فرآیند برندسازی استان

علی خاکسار، معاون گردشگری اداره‌کل میراث فرهنگی همدان، با ارائه گزارش آماری از وضعیت هشت ماه گذشته، از ثبت بیش از ۲۰۰ هزار نفرشب اقامت و پذیرش ۱۴ هزار و ۸۵۰ نفر در مراکز اقامتی استان خبر داد. او اعلام کرد که در این بازه زمانی، ۳۳ میلیون و ۶۶۰ هزار بازدید از جاذبه‌های مختلف استان به ثبت رسیده است.

خاکسار از تشکیل «شورای سیاست‌گذاری برندسازی گردشگری استان» یاد کرد و گفت: در روزهای آتی، فرآیند اجرای برند گردشگری همدان آغاز خواهد شد تا تمامی مجموعه‌ها با رویکردی یکپارچه به معرفی ظرفیت‌های این استان بپردازند.

معاون گردشگری استان همدان با تأکید بر ضرورت شناسایی و معرفی هدفمند ظرفیت‌های متنوع این استان در بازارهای گردشگری، از برنامه‌های ویژه برای تقویت جایگاه همدان خبر داد.

او با اشاره به اینکه همدان در طول سال میزبان بیش از ۱۰۰ رویداد مختلف است، بر اهمیت «دیپلماسی استانی» و توسعه همکاری‌های میان‌دستگاهی با استان‌های همجوار و پرجمعیت کشور جهت افزایش سفرهای داخلی تأکید کرد.

وضعیت میراث فرهنگی و اقدامات حفاظتی

حمیدرضا حیدری، معاون میراث‌فرهنگی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان همدان، با بررسی ظرفیت‌های تاریخی استان، اعلام کرد : از میان حدود دو هزار اثر تاریخی و فرهنگی شناسایی شده در همدان، ۱۲۹۰ اثر در فهرست آثار ملی و جهانی به ثبت رسیده‌اند و ثبت جهانی «هگمتانه» در سال ۱۴۰۳ و ثبت «گنبد علویان» در فهرست میراث جهان اسلام از دستاوردهای برجسته این حوزه است.

حیدری اظهار کرد: تاکنون ۵۳۶ بنای تاریخی در سطح استان مرمت شده و ۷۱۰ محوطه و اثر نیز در جریان بررسی‌های باستان‌شناسی قرار گرفته‌اند و از دیگر اقدامات جاری می‌توان به ساماندهی، مستندسازی و تهیه شناسنامه برای آثار تاریخی و اشیای فرهنگی اشاره کرد که هدف آن‌ها حفاظت اصولی و معرفی بهتر میراث ملی است و در حال حاضر حدود ۱۷۰ اثر دارای حریم مصوب هستند و تعیین حریم سایر آثار ملی نیز در دستور کار قرار دارد.

او گفت: استان همدان دارای چهار پایگاه ملی و دو پایگاه جهانی (از جمله هگمتانه و کاروانسراهای ثبت جهانی) است و فعالیت‌های پژوهشی و حفاظتی در پایگاه‌های ملی محوطه نوشیجان، پری، دستکندها، بافت تاریخی شهر همدان و مجموعه‌ روستاهای تاریخی نیز در جریان است.

پروژه‌های سرمایه‌گذاری و ایجاد اشتغال

علیرضا قاسمی، معاون سرمایه‌گذاری اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان همدان، از شناسایی ۴۰ فرصت سرمایه‌گذاری در حوزه گردشگری خبر داد و اعلام کرد: در حال حاضر ۳۶ پروژه گردشگری با پیش‌بینی حجم سرمایه‌گذاری بیش از چهار همت در استان در حال احداث است.

او افزود: این پروژه‌ها شامل ساخت هفت هتل در سطوح مختلف (از یک تا پنج ستاره) می‌باشد که انتظار می‌رود با بهره‌برداری از آن‌ها، ظرفیت اقامتی استان افزایش یافته و برای حدود ۱,۵۰۰ نفر اشتغال مستقیم و غیرمستقیم ایجاد شود.

او با ارائه آماری از بهبود فضای کسب‌وکار اعلام کرد: در هفت ماه گذشته، ۴۲ موافقت اصولی صادر شده است که این رقم نسبت به مدت مشابه سال گذشته، رشد ۲۰ درصدی را نشان می‌دهد. همچنین، تاکنون حدود ۳۰۰ میلیارد تومان تسهیلات در حوزه گردشگری معرفی و جذب شده که پرونده‌های مربوط به این طرح‌ها در مراحل پیگیری در بانک‌ها قرار دارد.

قاسمی از وجود ۲۱ روستای هدف گردشگری در استان به عنوان یکی از ظرفیت‌های کلیدی یاد کرد و افزود: تلاش می‌شود با معرفی شفاف فرصت‌ها، سرمایه‌گذاران بیشتری به این روستاها جذب شوند و فرآیند تعیین محدوده «مناطق نمونه گردشگری» در حال تکمیل است تا این مناطق به فرصت‌های اقتصادی ملموس برای سرمایه‌گذاران تبدیل شوند. در پایان این نشست سه ساعته به سئوالات خبرنگاران در حوزه های مختلف نیز پاسخ داده شد.

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