به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، آرمان وطن‌دوست روز شنبه ۷ آذرماه ۱۴۰۵ در جلسه کارگروه استانی ماده ۲۷ با اشاره به تعیین تکلیف واگذاری دو مجموعه تاریخی و گردشگری استان در قالب اجاره بلندمدت، اظهار کرد: در این جلسه، پرونده واگذاری دو مجموعه با هدف بهره‌گیری از ظرفیت بخش خصوصی و فراهم کردن زمینه مناسب برای احیا، بهره‌برداری و توسعه فعالیت‌های فرهنگی و گردشگری مورد بررسی قرار گرفت.



سرپرست اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی کردستان افزود: در فرآیند بررسی پرونده بنای تاریخی کسوت‌آرا با کاربری فرهنگی ـ آموزشی، دو شرکت‌کننده حضور داشتند که پس از ارائه طرح‌ها و توضیحات و بررسی پیشنهادهای مطرح‌شده، یکی از متقاضیان با رای کارگروه برای واگذاری این بنا در قالب اجاره بلندمدت انتخاب شد.



او عنوان کرد: همچنین برای واگذاری منطقه گردشگری سورین شهرستان بانه، چهار شرکت در فرآیند ارزیابی و رقابت مشارکت داشتند که پس از ارائه برنامه‌ها و بررسی پیشنهادها، یکی از شرکت‌ها به‌عنوان متقاضی منتخب کارگروه برای واگذاری این مجموعه انتخاب شد.



وطن‌دوست با تاکید بر اهمیت مشارکت بخش خصوصی در حفاظت از میراث‌فرهنگی و توسعه زیرساخت‌های گردشگری استان یادآور شد: استفاده از ظرفیت سرمایه‌گذاران و بهره‌برداران توانمند می‌تواند نقش مؤثری در احیای بناهای تاریخی، رونق فعالیت‌های فرهنگی و گردشگری، ایجاد اشتغال و توسعه اقتصادی مناطق مختلف استان داشته باشد.



سرپرست اداره‌کل میراث‌فرهنگی کردستان بیان کرد: واگذاری مدیریت این مجموعه‌ها در چارچوب ضوابط و مقررات مربوطه و با هدف فراهم کردن زمینه بهره‌برداری اصولی و پایدار انجام می‌شود و این اداره‌کل از طرح‌هایی که ضمن حفظ ارزش‌های تاریخی و فرهنگی، به توسعه ظرفیت‌های گردشگری استان کمک کنند، حمایت خواهد کرد.

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