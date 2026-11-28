به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، آرمان وطن‌دوست روز شنبه ۷ آذرماه ۱۴۰۵ در دیدار با سردار رضایی، فرمانده سپاه بیت‌المقدس کردستان، اظهار کرد: امنیت یکی از مهم‌ترین مولفه‌های توسعه به شمار می‌رود و نقش اساسی در رونق فعالیت‌های اقتصادی و به‌ویژه توسعه صنعت گردشگری دارد.



سرپرست اداره‌کل میراث‌فرهنگی کردستان افزود: تامین امنیت پایدار، زمینه حضور گردشگران، افزایش سرمایه‌گذاری و رونق فعالیت‌های بخش خصوصی را فراهم می‌کند و تلاش‌های مجموعه سپاه در این زمینه شایسته قدردانی است.



او با اشاره به ظرفیت‌های گسترده استان در حوزه صنایع‌دستی و هنرهای سنتی عنوان کرد: حمایت از تولیدکنندگان و هنرمندان، پرداخت تسهیلات برای توسعه کسب‌وکارهای مربوطه و ایجاد فرصت‌های شغلی برای اقشار کم‌برخوردار جامعه، از جمله زمینه‌هایی است که می‌توان با همکاری و مشارکت سپاه استان دنبال کرد.



وطن‌دوست همچنین توسعه و ایجاد بازارچه‌های صنایع‌دستی را از دیگر محورهای همکاری مشترک دانست و یادآور شد: فراهم کردن زمینه مناسب برای عرضه و فروش محصولات هنرمندان، علاوه بر حمایت از تولیدکنندگان، به رونق اقتصادی، ایجاد اشتغال پایدار و معرفی ظرفیت‌های فرهنگی و هنری کردستان کمک می‌کند.



سرپرست اداره‌کل میراث‌فرهنگی کردستان، بر تداوم تعامل و همکاری میان این اداره‌کل و سپاه بیت‌المقدس استان تاکید کرد و گفت: با بهره‌گیری از ظرفیت‌های مشترک و تقویت هم‌افزایی میان دستگاه‌ها می‌توان گام‌های موثری در مسیر توسعه گردشگری، حمایت از صنایع‌دستی و ایجاد اشتغال در استان برداشت.

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